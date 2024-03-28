SGK duyurdu: Emekli promosyonu anlaşması yapılan bankalar belli oldu!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilere ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine yapılacak banka promosyonları için anlaşma sağlanan bankaları duyurdu.

SGK'nın yaptığı açıklamaya göre, emeklilere ve ölüm aylığı alan hak sahiplerine yapılacak promosyon ödemeleri 8 bin ila 12 bin lira arasında belirlendi. Bu promosyonlar için anlaşma yapılan bankaların listesi şu şekilde:

- Akbank T.A.Ş.

- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Denizbank A.Ş.

- Fibabanka A.Ş.

- ING Bank A.Ş.

- Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

- Odea Bank A.Ş.

- QNB Finansbank A.Ş.

- Şekerbank T.A.Ş.

- T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

- Turkish Bank A.Ş.

- Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

- Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

- Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

- Türkiye Halk Bankası A.Ş.

- Türkiye İş Bankası A.Ş.

- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

- Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

- Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

SGK, bankaların belirlediği promosyon miktarlarının asgari düzeyde olduğunu ve bankaların kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceğini belirtti. Emeklilerin ve hak sahiplerinin bankalara başvuruda bulunmaları gerektiği vurgulandı.