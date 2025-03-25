SGK Geri Ödeme Listesine 16 Yeni İlaç Eklendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine önemli bir güncelleme yapıldığını duyurdu. 5'i kanser ilacı olmak üzere toplamda 16 yeni ilaç geri ödeme kapsamına alındı.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile birlikte bu ilaçlar, sağlık hizmeti sunan kuruluşlardan temin edilebilecek. Bağlıca açıklamalarında Bakan Işıkhan, geri ödeme listesine eklenen ilaçların, dirençli multipl miyelom, prostat ve cilt kanseri gibi ciddi hastalıkların tedavisinde kullanılacağını belirtti.

Yeni İlaçların Kapsamı

Işıkhan, yeni eklenen ilaçlar arasında ileri evre kronik böbrek yetmezliği, genetik periferik nörolojik bozukluk, çocuklarda otizm spektrum bozukluğu, şizofreni, HIV-1 enfeksiyonu ve venöz yetmezlik tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğunu belirtti. Bunların 8'inin yerli üretim olduğunu vurguladı.

Aile Hekimlerine Düşen Rol

Ayrıca, aile hekimlerinin reçete edebileceği ilaç sayısının artırılmasıyla ilgili önemli bilgiler verildi. Aile hekimliği uzmanları ve iç hastalıkları uzmanları, daha fazla ilaca rapor düzenleyerek hastalarına gerekli tedavi süreçlerini kolaylaştıracaklar. Kardiyolojik, dermatolojik ve göz hastalıkları ile diyabet, hipertansiyon, major depresyon ve çölyak tedavisinde kullanılacak ilaçlara erişimin daha da kolaylaştığı belirtildi.

Bakan Işıkhan, tüm vatandaşların sağlıklı bir ömür geçirmesi dileğinde bulundu.