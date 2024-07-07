Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Kısmi emeklilik, emeklilik hayali kuranlar için uzun çalışma yılları gerektirmeyen bir seçenek sunuyor. Bu düzenleme, daha az prim gününe sahip olanların da emeklilik hakkını elde edebilmesine imkan tanıyor. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 07.07.2024 16:31
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 16:31
SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Türkiye'de kısmi emeklilik sistemi, az prim günüyle emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sistem, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi farklı prim sürelerine göre düzenlenmiş durumda. Ancak hangi şartlar altında ve kimlerin bu imkandan yararlanabileceği detaylarıyla belirlenmiş durumda.

10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeyenler için kapıları aralıyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor.

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak: Bu tarihten önce sigorta girişi bulunanlar kısmi emeklilikten yararlanabiliyor.

- SSK'lı olmak: Kısmi emeklilik imkanı sadece SSK'lılar için geçerli.

- 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak: 10 yıla denk gelen 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarına uygun olmak gerekiyor.

- Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmak: Belirlenen yaş şartını sağlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine göre belirlenen emeklilik yaşına ulaşıldığında bağlanıyor.

EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik kapsamındaki yaş şartını değiştirmedi.

TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL EMEKLİLİK FIRSATI

SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri için büyük bir avantaj sağlandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ve 3600 prim gününü tamamlayan tarım işçileri, yaş şartı olmadan emekli olma hakkına sahip.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK'lılar için kısmi emeklilik şartı, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4500 prim günü (12.5 yıl) olarak belirlenmiş. Ayrıca, en az 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak gerekmekte.

İLGİLİ HABERLER

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon kampanyası! Tamı tamına 26.250 TL tak diye ödeyecek

Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Türkiye'de bu otomobiller akın akın satıldı! Bu listeye bakmadan araba almayın

Selçuk Geçer'den piyasaları sallayan dolar tahmini! Dolar borcu olanın uykuları kaçacak

Arabanızın anahtarına 256 kez basınca bu oluyor! Böyle bilgiyi hiçbir yerde bulamazsınız

Borçlulara devlet desteği gecikmedi! Cumhurbaşkanı onayladı: O borçlar kapatılıyor

Ay sonunu getiremeyen emekliye 30.000 TL destek! 4A 4B 4C ayrımı olmadan verilecek

Yapı Kredi'den çıldırtan promosyon kampanyası! Tamı tamına 26.250 TL tak diye ödeyecek

Kamuya 3 kadro için personel alımı duyuruldu! İş deneyimi olanlar hemen başvurabilecek

Emeklilik için yıllarca beklemeyin! SGK giriş yılı bunlardan biri olana 45 yaşla emeklilik geldi

Miras paylaşımında sistem değişti! Tapusu olan herkes artık böyle yapacak

4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Borcunu kapatan borçlulara flaş uyarı! 5 yıl detayını bilmeyen eyvah eyvah diyecek