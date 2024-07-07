SGK girişi 1995 ve sonrası olana prim indirimi geldi! Erken emeklilikte bomba gibi fırsat

Türkiye'de kısmi emeklilik sistemi, az prim günüyle emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyenler için önemli bir fırsat sunuyor. Bu sistem, 10, 12.5 ve 15 yıl gibi farklı prim sürelerine göre düzenlenmiş durumda. Ancak hangi şartlar altında ve kimlerin bu imkandan yararlanabileceği detaylarıyla belirlenmiş durumda.



10 YIL PRİMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI





Kısmi emeklilik imkanı, 10 yıl prim ödeyenler için kapıları aralıyor. Bu fırsattan yararlanabilmek için şu şartların sağlanması gerekiyor.

- 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak: Bu tarihten önce sigorta girişi bulunanlar kısmi emeklilikten yararlanabiliyor.

- SSK'lı olmak: Kısmi emeklilik imkanı sadece SSK'lılar için geçerli.

- 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresini tamamlamak: 10 yıla denk gelen 3600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresi şartlarına uygun olmak gerekiyor.

- Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını doldurmak: Belirlenen yaş şartını sağlayanlar emeklilik başvurusunda bulunabiliyor.

Emekli aylığı, bu üç şarttan hangisinin en son gerçekleştiğine göre belirlenen emeklilik yaşına ulaşıldığında bağlanıyor.

EYT düzenlemesi, kısmi emeklilik kapsamındaki yaş şartını değiştirmedi.

TARIM İŞÇİLERİNE ÖZEL EMEKLİLİK FIRSATI





EYT düzenlemesi kapsamında, tarım işçileri için büyük bir avantaj sağlandı. 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan ve 3600 prim gününü tamamlayan tarım işçileri, yaş şartı olmadan emekli olma hakkına sahip.

12.5 YIL PRİMLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

SSK'lılar için kısmi emeklilik şartı, 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar için 4500 prim günü (12.5 yıl) olarak belirlenmiş. Ayrıca, en az 25 yıldır sigortalı olmak ve kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşını doldurmak gerekmekte.