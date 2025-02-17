Şi Cinping, Özel Sektör Temsilcilerine Güven Mesajı Verdi

Şi Cinping, Özel Sektörü Destekliyor

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ekonomik belirsizliklerin arttığı ve yenilikçi teknolojilere daha fazla odaklanılan bir dönemde, ülkenin önde gelen özel sektör temsilcileriyle bir araya gelerek güven mesajı verdi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, özel sektörün sorunlarını ele almak amacıyla üst düzey devlet ve parti yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir sempozyuma katıldı.

Öne Çıkan İsimler

Başkent Pekin'de düzenlenen sempozyuma; Alibaba kurucusu Jack Ma, Xiaomi kurucusu Ley Cün, Tencent kurucusu Pony Ma Huatıng, BYD kurucusu Vang Çüenfu, Huawei kurucusu Rın Cıngfey ve CATL kurucusu Cıng Yüçün gibi ülkedeki birçok önemli iş insanı katıldı.

Toplantının Önemi

Şi'nin bu toplantıya katılması, en son 2018'de özel sektör temsilcilerinin yer aldığı bir toplantıya katılmasının ardından geldi. Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın iktidar dönemi ile birlikte yaşanan ekonomik belirsizlikler ve özel sektöre güven mesajı olarak değerlendiriliyor.

Yatırımlarda Düşüş

Çin'de özel sektör yatımları geriliyor. Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlık ve ABD ile yaşanan jeopolitik gerilimler özel sektör iş güvenini olumsuz etkiledi. Özel sektör yatırımlarının 2024'te %0,1 azalması beklenirken, bu yatırımların toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2019'da %56,42 iken 2024'te %50,08'e gerileyecek.

Yasal Düzenlemeler ve Ekonomik Dönüşüm

Pekin yönetimi, özel sektörü korumaya yönelik yasal düzenlemeler ile iş güvenini artırmaya çalışsa da bu adımların reel ekonomiye henüz yansımadığı görülüyor.

Yeni Teknolojilere Umut

Analistler, Devlet Başkanı Şi'nin sempozyuma katılımının, yeni üretici güçler olarak adlandırılan ileri teknoloji alanlarından türetilen sektörler açısından önemli olduğunu belirtiyor. Özel sektörün teknolojik ilerlemedeki rolüne dair umutları artırdığı ifade edilen DeepSeek şirketinin yapay zeka modeli, iş dünyası için olumlu bir hava yaratmış durumda.

Çin, Trump yönetimi döneminde artması beklenen gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamalarına karşı rekabet gücünü artırmak için kendi özel sektörünün yenilikçilik kabiliyetine daha fazla ihtiyaç duyuyor.