Şi Cinping'ten Afganistan Depremi İçin Taziye: Celalabad Yakınında 6.0 Büyüklüğünde Sarsıntı

Şi Cinping'ten Afganistan depremi için taziye

ŞİÖ Zirvesi'nde başsağlığı mesajı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.

Şi, Tiencin şehrinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi'nin genişletilmiş toplantısında yaptığı konuşmada depremzedelere yönelik başsağlığı mesajı iletti.

Devlet Başkanı Şi'nin sözleri özetle şu şekilde: Umarım Afgan hükümeti ve halkı zorlukların üstesinden gelir ve evlerini en kısa sürede yeniden inşa eder.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) dün gece Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu bildirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid, düzenlediği basın toplantısında depremin bilançosunu açıkladı. Mücahid'e göre can kaybı 800'ü, yaralı sayısı ise 2 bin 500'ü geçti.