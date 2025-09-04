DOLAR
Şi Cinping'ten Kuzey Kore'ye İlişkileri Güçlendirme Mesajı

Şi Cinping, Kim Jong-un ile görüşmesinde Çin'in Kuzey Kore ile geleneksel dostluğu koruyacağını, ilişkileri güçlendirmeyi ve stratejik iletişimi artırmayı vurguladı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 18:53
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 18:53
Şi Cinping'ten Kuzey Kore'ye İlişkileri Güçlendirme Mesajı

Şi Cinping Kuzey Kore ile İlişkileri Güçlendirmeyi Vurguladı

Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmede, Çin'in Kuzey Kore ile olan geleneksel dostluk bağlarını önemsediğini ve ilişkileri güçlendirme kararlılığında olduğunu ifade etti.

Görüşmede öne çıkanlar

Şi, iki ülkenin 'iyi komşular' olduğunu vurgulayarak Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin önemine dikkat çekti. Şi, uluslararası ve bölgesel konularda karşılıklı çıkarların korunması için eşgüdümün güçlendirileceğini söyledi.

Devlet başkanının sözleri arasında, 'Çin, Kuzey Kore ile üst düzey temasları ve stratejik iletişimi güçlendirmeyi, parti ve devlet yönetiminde deneyim paylaşımını, karşılıklı anlayışı ve dostluğu geliştirmeye hazırdır' ifadesi öne çıktı.

Ziyaretin politik ve bölgesel bağlamı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıl dönümü dolayısıyla Pekin'de Tienanmın Meydanında düzenlenen askeri geçit törenine katılmak üzere Çin'i ziyaret etti. Bu katılım sırasında Kim, aralarında Vladimir Putin in de bulunduğu liderlerle bir araya geldi ve çok taraflı bir etkinlikte yer aldı.

Bu ziyaret, Kim'in 6 yıl aradan sonra Çin'e yaptığı ilk ziyaret olarak kayda geçti. Kim daha önce 2018-2019 döneminde nükleer müzakereler kapsamında Pekin'i dört kez ziyaret etmişti. Şi ise 2019'da Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve nükleer soruna siyasi çözüm bulunması için birlikte çalışılacağına dair mesaj vermişti.

İki ülke ayrıca 2021 yılında 60 yıllık Karşılıklı Savunma Anlaşması20 yıllığına yenilemişti.

Nükleer müzakereler ve bölgesel istikrar

Çin yönetimi, Kore Yarımadası'nın silahsızlandırılmasını bölgesel istikrar için kritik görüyor ve destekliyor. Pekin, ABD ile Kuzey Kore arasındaki son nükleer müzakerelerin sonuçsuz kalmasının ardından 2003 yılında başlatılan 6'lı görüşmelere dönülmesi çağrısını tekrarladı.

Bu görüşmeler, Güney Kore, Kuzey Kore, ABD, Rusya, Çin ve Japonya'nın katılımıyla sürdürülüyor ancak 2007deki 6. turun ardından 2008de Kuzey Kore'nin masadan ayrılmasıyla duraklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump döneminde gerçekleştirilen zirveler de 2018 ve 2019'da sonuçsuz kaldı. Öne çıkan tarihler arasında 12 Haziran 2018 Singapur zirvesi, 26-27 Şubat 2019 Vietnam zirvesi ve 30 Haziran 2019daki sınır görüşmesi yer alıyor.

Taraflar arasındaki daha sonra yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ise Ekim 2019 ve 2020 civarında kesintiye uğradı; Washington'ın 2020'deki teklifine Pyongyang olumsuz yanıt verdi.

Xinhua kaynaklı açıklamada, Kim'in Çin'in Kore Yarımadası sorununda sergilediği tarafsız tutumu takdir ettiği ve iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin değişmediğini vurguladığı belirtildi.

