Siber Suç Operasyonunda 10 Günde 364 Gözaltı, 125 Tutuklama

Siber Suç Operasyonunda 10 Günde 364 Gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada son 10 günde 364 şüphelinin gözaltına alındığını, bunlardan 125 kişinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, açıklamasında operasyonların Ankara, Antalya, Ardahan, Balıkesir, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Mersin, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sivas ve Van'da gerçekleştirildiğini ve yakalananlar hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldığını belirtti.

Operasyonun kapsamı ve tespit edilen suçlar

Yerlikaya, operasyonlarda şüphelilerle ilgili şu tespitlerin yapıldığını aktardı: nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarına yönelik faaliyetler yürütüldüğü belirlendi. Ayrıca işlemler sonucunda 94 şüpheli hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığını ve diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ifade etti.

Yerlikaya'nın aktardığı tespitlerde şüphelilerin vatandaşları "sigorta hizmeti, kiralık bungalov, hediye çeki ve yatırım danışmanlığı" temalarıyla dolandırdığı; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yapıp oynattıkları; yasa dışı para nakline aracılık ettikleri; müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları ve vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri yer aldı.

Bakanın değerlendirmesi ve uyarısı

Yerlikaya, operasyonda emeği geçenleri tebrik ederek: Valilerimizi, cumhuriyet başsavcılıklarımızı, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, il emniyet müdürlerimizi, polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum. dedi.

Son olarak Yerlikaya, siber suçlarla mücadelede en güçlü kalkanın farkındalık olduğuna dikkat çekerek vatandaşları uyardı: "Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen, şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım."