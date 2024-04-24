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Siber suçlulara yönelik “Sibergöz” operasyonlarında 63 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Sibergöz-33” ve “Sibergöz-34” operasyonları sonucunda, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçları bilişim sistemleri yoluyla işlemiş olan 63 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.04.2024 09:37
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 09:37
Siber suçlulara yönelik “Sibergöz” operasyonlarında 63 kişi yakalandı

İçişleri Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden “Sibergöz” operasyonları hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, bilişim sistemleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve çocuk müstehcenliği gibi suçları işlemiş olan 63 kişinin, “Sibergöz-33” ve “Sibergöz-34” operasyonları ile yakalandığını açıkladı.

İstanbul, Mersin, Tekirdağ, Niğde ve Hakkari gibi illerde gerçekleştirilen “Sibergöz-33” operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca operasyonlar sonucunda, 13 bilgisayar ve 18 cep telefonun yanı sıra çok sayıda Türk Lirasına, CD, kamera, taşınabilir bellek ve sim karta da el konuldu.

11 ilde yapılan “Sibergöz-34” operasyonlarında ise 47 şüpheli yakalandı. İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Samsun, Ordu, Adana, Mersin, Gaziantep, Düzce, Denizli gibi illerde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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