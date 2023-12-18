Sibergöz-10 Operasyonu’nda 144 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ödeme sistemleri ve bilişim suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 144 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya paylaşımında, operasyonun Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonun kapsamında, Denizli, Manisa, İzmir, Sivas, Isparta, Gümüşhane, Aksaray, Çanakkale, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, Osmaniye, İstanbul, Kilis, Mersin, Kayseri, Nevşehir, Balıkesir, , Kütahya, Sakarya, Zonguldak, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Batman, Karabük, Edirne, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis ve Tekirdağ'da baskınlar düzenlendiğini belirtti. Sibergöz-10 operasyonu kapsamında 144 şüphelinin gözaltına alındığı ifade edildi.



Bilişim suçları, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk istismarı ve suçtan elde edilen gelirlerle ilgili olarak 36 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 14 il merkezli 20 ilde bilişim suçlarından 54 kişi, 4 il merkezli 8 ilde yasa dışı bahisten 48 kişi, 33 ilde çevrimiçi çocuk istismarından 33 kişi ve Muğla merkezli 3 ilde suçtan elde edilen gelirlerden 9 kişi olmak üzere toplam 144 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 19'unun 0-5 yıl arası, 2'sinin ise 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ve şahısların arandığı bilgisine ulaşıldı.



Operasyon sonucunda 4 ev, 10 arsa, 1 yat, 3 lüks otomobil ve 2 motosiklet ele geçirildi. Bunun yanı sıra 850 bin dolarlık kripto para, 3 kripto para soğuk cüzdanı, 4 milyon 210 bin TL, 101 bin 634 dolar ve 101 bin 90 euro, silahlar, çeşitli uyuşturucular ve çok miktarda dijital malzeme de bulundu.

Bakan Yerlikaya, operasyona katılan ekipleri tebrik etti ve suçlularla mücadelenin devam edeceği vurgusu yaptı.



