Sıcak Çarpmalarına Karşı Dikkat Uyarısı: Uzmanından Önemli Açıklamalar

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorlarının kırılmasıyla birlikte sıcak çarpmalarına karşı uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Tokuç, sıcak çarpmasının, vücudun ısı ve terleme mekanizmasının bozulması sonucu oluştuğunu belirtti. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Tokuç, "Sıcak çarpmasında vücut ısısı 41 dereceye kadar yükselebilir. Ciltte kuruma, kızarıklık, kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı ve bayılma gibi ciddi belirtiler görülebilir," dedi.

Sıcak çarpmasının genellikle sıvı ve mineral kaybıyla başladığını vurgulayan Tokuç, "Önce sıcak krampları oluşur, ardından sıcak bitkinliği gelişir. Bu aşamada kişide halsizlik, yorgunluk, uyku hali, baş ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Eğer kişi çarpıntı yaşıyor ve baygınlık hissediyorsa, serin bir yere alınmalı ve sıvı desteği sağlanmalıdır. Ancak bir saat içinde iyileşme olmazsa sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır," şeklinde konuştu.

Sıcak çarpmasının ileri evresinde terleme mekanizmasının tamamen bozulduğuna dikkat çeken Tokuç, "Temmuz ve ağustos aylarında sıcaklık rekorları kırılıyor. Ülkemizde en yüksek sıcaklıkların görüldüğü aylar temmuz ve ağustos. Bu dönemde sıcak çarpmasıyla ilgili başvurular artıyor. Tarım ülkesiyiz; güneşe maruz kalma ve açıkta çalışma fazla. Açık alanda çalışılan inşaat işleri yaz döneminde yoğunlaşıyor, bu nedenle sıcak çarpmasını çalışanlarda sıkça görüyoruz. Sıcak çarpmasında bilinci kapalı bir hastaya ağız yoluyla kesinlikle sıvı verilmemelidir; bu durumda hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmelidir," dedi.

Özellikle 65 yaş üstü bireylere, küçük çocuklara ve kronik hastalığı olanlara, 11.00-17.00 saatleri arasında dışarıda fazla kalmamaları uyarısında bulunan Tokuç, açık alanda çalışanlara ise sık sık gölgede mola vermeleri ve bol sıvı tüketmelerini önerdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, sıcaklık rekorlarının kırıldığı temmuz ve ağustos aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burcu Tokuç, sıcaklık rekorlarının kırıldığı temmuz ve ağustos aylarında sıcak çarpmalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.