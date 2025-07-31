Sıcak Havalar Kalp Krizi ve Panik Atağı Karıştırıyor!

Sıcak Havalarda Kalp Krizi ve Panik Atak Riskine Dikkat!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, kalp hastalarının sağlıkları üzerinde ciddi etkiler yapabiliyor. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Telat Keleş, sıcak havaların kalp yetmezliği, hipertansiyon ve koroner arter hastalığı olan bireylerde kalp krizini tetikleyebileceğini vurguladı.

Vücut Mekanizmaları ve Sıcak Havaların Etkisi

Prof. Dr. Keleş, sıcak havalarda vücudun ısı dengesini koruma uğruna çeşitli fizyolojik mekanizmalar geliştirdiğini belirtti. Bu süreçte damarların genişlediğine ve terlemenin arttığına dikkat çekti. Ayrıca, özellikle idrar söktürücü ilaç kullanan kalp yetmezliği hastalarının sıvı kaybı yaşamasının böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

Riskli Saatler ve Egzersiz Önerileri

Kalp hastalarının, güneşin etkili olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları gerektiğini söyleyen Keleş, egzersiz yapmaları gerektiğinde günün erken ya da geç saatlerini tercih etmelerini önerdi. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda bulunmanın risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Panik Atak ve Kalp Krizi Belirtileri Benzerlik Gösteriyor

Sıcak havanın yalnızca fiziksel sağlığı değil, psikolojik sağlık üzerinde de olumsuz etkileri olabileceğinin altını çizen Keleş, panik atak belirtileri ile kalp krizi belirtilerinin karıştırılabileceğine dikkat çekti. Panik atakta ani başlayan nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi şikayetlerin kalp hastalarında da görülebileceğini açıkladı.

Panik Atak İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Doç. Dr. Seda Kiraz, panik atakların ani başlayan yoğun korku ve bedensel belirtilerle tanımlandığını belirtti. Her 10 kişiden birinin yaşamı boyunca panik atak geçirdiğini söyleyerek, bu durumun sık yaşanması halinde profesyonel destek alınması gerektiğini vurguladı.

Sıcak Hava Panik Atağı Tetikliyor

Yapılan çalışmalar sıcak havanın panik atak ve kaygıyı artırdığını gösteriyor. Kiraz, sıcak havanın çarpıntı, bunaltı ve uyku sorunları gibi belirtilere neden olarak panik atakları tetikleyebileceğini aktardı.

Panik Atak ile Baş Etme Önerileri

Panik atakların önüne geçmek için kişiler güvenli ve sakin bir ortamda kalmalı, düzenli uyku ve beslenmeye dikkat etmelidir. Doç. Dr. Kiraz, günün sıcak saatlerinde dışarı çıkmama, su tüketimine özen gösterme ve sosyal ilişkileri güçlendirme gibi önerilerde bulundu.

Uzmanlar, sıcak havalarda görülen çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerin hem kalp hastalığına hem de panik atağa işaret edebileceğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Doç. Dr. Seda Kiraz, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.

Uzmanlar, sıcak havalarda görülen çarpıntı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi şikayetlerin hem kalp hastalığına hem de panik atağa işaret edebileceğini belirterek, dikkatli olunması uyarısında bulundu. Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniğinden Doç. Dr. Seda Kiraz, AA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı.