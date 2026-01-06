Sıcak su torbası patladı: 28 yaşındaki Deniz Turhan karın ve uylukta yanık geçirdi

Gaziosmanpaşa'da yaşayan 28 yaşındaki Deniz Turhan, 30 Aralık Salı akşamı saat 22.00 sıralarında karnındaki ağrıyı dindirmek için koyduğu sıcak su torbasının patlaması sonucu karın ve uyluk bölgesinde yanıklar oluştu. Genç kadın, ilk müdahalenin ardından İstinye Üniversitesi Medical Park Hastanesine başvurdu ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Yakup Çil ile ekibinin tedavisine alındı.

Hasta anlatıyor

Deniz Turhan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Karnım çok ağrıdığı için koymuştum. Çok korktum, havasını aldım ama çok kaynardı, 6-7 yıllık bir su torbasıydı, şu an kesinlikle kullanmayacağım. Acısını çeken bilir, o kadar acılı bir süreç yaşadım ki koyduktan yaklaşık 3 dakika sonra oldu.” Torbayı koyduktan kısa süre sonra aşırı sıcaklık hissettiğini belirten Turhan, panikle kıyafetlerini çıkardı ve ertesi gün hastaneye başvurdu. Yapılan muayenede karın ve uylukta ikinci derece, su toplaması olan yanık tespit edildi.

Uzman uyarısı ve ilk müdahale önerileri

Prof. Dr. Yakup Çil, hastanın durumu hakkında şunları söyledi: “Torbanın patlaması sonucu yanık meydana gelmiş. Böyle bir durumda ilk iş; sıcak su nedeniyle temas etmiş kıyafetlerin çıkarılması ve sonra soğutma işlemine başlanması gerekir. İşleme erken dönemde başlanmazsa yanığın derecesi artabilir.” Prof. Dr. Çil, doğru müdahalenin üçüncü derece yanık riskini azaltarak hastada ikinci derece yanıkla sınırlı kalmasını sağladığını belirtti.

Uzman, sık uyarılan risk noktalarını şöyle sıraladı: eski veya yıpranmış torbalar, çok kaynar su koymak, cam kavanoz kullanımı (cam parçalarına bağlı yaralanma riski) ve şeker hastaları veya duyusal kusuru olanların daha dikkatli olması gerektiği. Ayrıca hastaların sıcak su torbasını iç çamaşırı içine koyma gibi hatalardan kaçınması gerektiği vurgulandı.

Benzer vakalar ve tedavi

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan 23 yaşındaki Cansu Yılmaz adlı bir kişinin iddiasına göre karnına koyduğu su torbası patlaması sonucu vücudunun %25'i yanmıştı. Bu tür vakaların kış aylarında arttığını belirten Prof. Dr. Çil, hastanın uyluk ve karın alt bölgesindeki yanıklarına pansuman tedavisi uygulandığını ve kontrollerinin sürdüğünü aktardı.

Uzman tavsiyeleri: Kıyafetleri hızlıca çıkarmak, etkilenen bölgeyi soğuk suyla kısa süreli soğutmak, çok sıcak su koymamak, uzun süre kullanılan veya yıpranmış torbalardan kaçınmak ve cam kavanoz kullanmamak. Şeker hastaları veya his kaybı olan kişiler özellikle risk altında.

PROF. DR. YAKUP ÇİL