Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde: İstanbul 33, Ankara 34, İzmir 34

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Yurt genelinde bugün hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji'den değerlendirme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz bölgesinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yaşanacağı öngörülüyor.

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, genellikle güneyli ve kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

İllere göre beklenen sıcaklıklar

Yurt genelinde hava sıcaklıkları şöyle:

İstanbul 33, Edirne 32, Kırklareli 32, İzmir 34, Afyonkarahisar 33, Denizli 37, Muğla 35, Adana 33, Antalya 30, Hatay 31, Burdur 36, Ankara 34, Eskişehir 35, Konya 35, Nevşehir 33, Bolu 35, Zonguldak 28, Sinop 31, Düzce 36, Samsun 31, Tokat 39, Trabzon 27, Amasya 38, Erzurum 33, Kars 33, Van 30, Malatya 36, Diyarbakır 38, Gaziantep 36, Mardin 33 ve Siirt 39 derece.