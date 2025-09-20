Şifa Müdürü Ebu Silmiyye'nin Kardeşi ve Yeğenleri İsrail Saldırısında Öldü

Şifa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiyye, Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'na düzenlenen hava saldırısında kardeşi Macid ve bazı yeğenlerini kaybetmenin acısını yaşadı. Saldırıda aileden 5 kişi yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Saldırı ve kayıplar

İsrail ordusunun Şati Mülteci Kampı'nda Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait eve düzenlediği saldırıda aile fertlerinden 5 kişinin öldüğü, bazı kişilerin de yaralandığı bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "İşgalci İsrail, Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye'nin kardeşine ait evi bombaladı. Saldırıda Ebu Silmiyye'nin kardeşi ve çocukları yaşamını yitirdi. Ebu Silmiyye ise o sırada Şifa Hastanesinde görevi başındaydı."

Olay sırasında görev başında olan Ebu Silmiyye, hastaneye ulaşan kardeşi ve yeğenlerinin cansız bedenleriyle karşılaştı. Hastane bahçesinde yerde serili yakınlarının cesetleri karşısında şoka giren doktor bir süre konuşamadı.

Ebu Silmiyye'nin daha önce alıkonulması

Dr. Ebu Silmiyye, Kasım 2023'te Şifa Hastanesi'nden güneye yaralı taşıyan bir konvoydayken İsrail tarafından alıkonulmuştu. Hiçbir suç isnadı olmaksızın yaklaşık 7 ay alıkonulan Ebu Silmiyye, 1 Temmuz 2024'te serbest bırakıldı. Serbest kaldıktan sonra Ebu Silmiyye, "İşgalci İsrail beni 3 kez yargıladığı halde hakkımda hiçbir suçu tespit edemedi." demişti. Ayrıca alıkonulduğu süre zarfında maruz kaldıkları işkencelere dikkat çekerek, "İsrail hapishanelerinde ağır işkencelere maruz kaldık. İşgalci her gün koğuşlara baskınlar düzenleyerek Filistinli esirlere saldırıyordu." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki saldırıların seyrine ilişkin bilgiler

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor ve son dönemde kuzeydeki Gazze kentini işgal etmek amacıyla bombardımanları yoğunlaştırdı. Resmî verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen saldırılarda en az 65.208 Filistinli hayatını kaybetti, 166.271 kişi yaralandı.

İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesten sonra 18 Mart sabahı yeniden şiddetli saldırılara başladığı kaydedildi. Ateşkesin bozulduğu 18 Mart'tan itibaren yapılan saldırılarda ise 12.653 kişi yaşamını yitirdi, 54.230 kişi yaralandı. Ayrıca, 27 Mayıs'tan bu yana insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 2.518, yaralı sayısı 18.449 olarak açıklandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladığı, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurduğu belirtiliyor.

Sağlık çalışanlarının yükü ve duygusal yıkım

Gazze'deki sağlık çalışanları, sınırlı imkanlarla her gün onlarca ölü ve yaralıyı kabul ederek hayat kurtarmaya çalışıyor. Ancak saldırılarda yakınlarını yitiren vakalarla karşılaşan doktorlar da mesleklerini icra etmekte zorlandıkları, zaman zaman derin duygusal çöküntü yaşadıkları anlar yaşıyor. Şifa Hastanesi idaresini yürüten Ebu Silmiyye'nin yaşadığı kayıp, bu insani dramın çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.