Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar

Sıfır Atık Hareketi 7. Yılını Kutladı

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yıl dönümünü kutlayarak bu süre zarfında elde edilen başarıları vurguladı.

Doğaya Emanet Bilinmeli

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden "7 Yılda 7 Kıtada" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Sıfır Atık Hareketi, yedi yıldır insanlığa umut eken bir nefes oldu. Doğayı emanet bilen milletimizin gayretleri ile Türkiye, bu küresel uyanışın öncüsü haline geldi" ifadelerini kullandı.

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30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edilmesinin önemine değinen Erdoğan, "Her adım, toprağa dokunan bir sevgi; her geri dönüşüm, bir dirilişti" şeklinde konuştu.

Geleceği Korumak İçin Birlikte Mücadele

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle yükselen iyilik çağrısının, dünya genelinde büyük bir destek bulduğunu belirten Emine Erdoğan, herkesi bu hareketin bir parçası olmaya davet etti:

"Ortak evimiz dünya için, her coğrafyadan ‘Ben de varım!’ diyen gönüllülerle birlikte geleceğimizi koruma sözü verdik. Yeryüzüne kulak veren tüm doğa dostlarını Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalamaya davet ediyorum. Sıfır Atık Hareketi'nin 7. yaşı kutlu olsun!"