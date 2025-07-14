DOLAR
40,14 -0,1%
EURO
46,79 0,38%
ALTIN
4.328,39 0,19%
BITCOIN
4.812.604,68 -0,64%

Sıfır Atık Vakfı, Atıkları Sanata Dönüştüren Sanatçıları Buluşturdu

Sıfır Atık Vakfı, sanatı ve çevre bilincini bir araya getiren etkinlikte sanatçıları topladı.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 17:21
Sıfır Atık Vakfı, Atıkları Sanata Dönüştüren Sanatçıları Buluşturdu

Sıfır Atık Vakfı'ndan Sanat ile Çevre Bilincine Önemli Adım

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincini sanatsal bir dille yaymak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya geldiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinlik, vakfın Üsküdar'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Samed Ağırbaş'ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığında kurulan vakfın, sıfır atık projelerine odaklandığını ifade etti. Ağırbaş, sanatçılarla iş birlikleri ve projeler geliştirileceğini belirtti.

Ağırbaş, vakfın Sanatçı Destek Programı hakkında da bilgiler vererek, kısa süre içinde sanatçıların görüşlerinin alınacağını duyurdu. "Sıfır atık, siyaset üstü bir konu ve toplumun her kesiminin fikrini önemsiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Hareketi'nin Önemi

Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık hareketi ile 85 milyon vatandaşın desteğiyle önemli bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. "Sıfır atık, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği ortak bir payda. Günümüzde sıfır atık, Anadolu topraklarının medeniyet anlayışını yansıtmaktadır," şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler ile İşbirliği

Birleşmiş Milletler genelinde sıfır atık konusundaki çalışmaların Türkiye'nin liderliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İklim Kanunu ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler

Ağırbaş, TBMM'de kabul edilen İklim Kanunu hakkında düşüncelerini de paylaştı ve sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Türkiye'nin tarımının asla engellenmeyeceğini ve global komploların parçası olmayacağını ifade etti.

Etkinlik, katılımcı sanatçıların atık ile sanatı birleştirerek oluşturdukları eserler hakkında bilgi vermesiyle sona erdi. Sanat ve sıfır atık konuları üzerinde yapılabilecek ortak projeler de tartışıldı.

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata...

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya getirildiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata...

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya getirildiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" düzenlendi.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
2
Moskova'da 'Rusların Gözünden 15 Temmuz' Etkinliği Gerçekleştirildi
3
Meteoroloji'den son dakika sarı ve turuncu alarm! 7 ilde şiddetli yağış ve kar ile çığ uyarısı
4
Bursa-Balıkesir Sınırında Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
5
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Yakalandı
6
Srebrenitsa Soykırımı'nın 30. Yılı: Dışişleri Bakanlığı Anma Etkinliği Düzenledi
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Balıkesir İl Halk Kütüphanesi'nin Açılışında Yeni Vizyonu Açıkladı

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Karabük Belediyesi'nden Emekliye Su Faturası Müjdesi!

Mardin'de Refah Payı Zammı: En Düşük Maaş 40.000 TL'ye Yükseldi!

Yeni Kredi Düzenlemesi ile Borçlar Affediliyor: 48 Ay Vade İmkanı

Gece Yarısı Çiftçilere Ödeme Müjdesi! Hayvancılığa Dev Destek