Sıfır Atık Vakfı, Atıkları Sanata Dönüştüren Sanatçıları Buluşturdu

Sıfır Atık Vakfı'ndan Sanat ile Çevre Bilincine Önemli Adım

Sıfır Atık Vakfı, çevre bilincini sanatsal bir dille yaymak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya geldiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinlik, vakfın Üsküdar'daki Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Başkan Samed Ağırbaş'ın Açıklamaları

Etkinlikte konuşan Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın onursal başkanlığında kurulan vakfın, sıfır atık projelerine odaklandığını ifade etti. Ağırbaş, sanatçılarla iş birlikleri ve projeler geliştirileceğini belirtti.

Ağırbaş, vakfın Sanatçı Destek Programı hakkında da bilgiler vererek, kısa süre içinde sanatçıların görüşlerinin alınacağını duyurdu. "Sıfır atık, siyaset üstü bir konu ve toplumun her kesiminin fikrini önemsiyoruz." dedi.

Sıfır Atık Hareketi'nin Önemi

Ağırbaş, Türkiye'nin sıfır atık hareketi ile 85 milyon vatandaşın desteğiyle önemli bir dünya markası haline geldiğini vurguladı. "Sıfır atık, Türkiye'nin dünyaya armağan ettiği ortak bir payda. Günümüzde sıfır atık, Anadolu topraklarının medeniyet anlayışını yansıtmaktadır," şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler ile İşbirliği

Birleşmiş Milletler genelinde sıfır atık konusundaki çalışmaların Türkiye'nin liderliğinde gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ağırbaş, Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilan edilmesinin önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İklim Kanunu ve Tarım Üzerine Değerlendirmeler

Ağırbaş, TBMM'de kabul edilen İklim Kanunu hakkında düşüncelerini de paylaştı ve sosyal medyada dolaşan yanlış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Türkiye'nin tarımının asla engellenmeyeceğini ve global komploların parçası olmayacağını ifade etti.

Etkinlik, katılımcı sanatçıların atık ile sanatı birleştirerek oluşturdukları eserler hakkında bilgi vermesiyle sona erdi. Sanat ve sıfır atık konuları üzerinde yapılabilecek ortak projeler de tartışıldı.

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya getirildiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" düzenlendi.

Sıfır Atık Vakfınca, çevre bilincini sanatın diliyle yaygınlaştırmak amacıyla atığı sanata dönüştüren sanatçıların bir araya getirildiği "Sanatçı Topluluğu Buluşması" düzenlendi.