Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş'tan New York İklim Haftası 2025'te Küresel Dayanışma Çağrısı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş New York İklim Haftası 2025'te Konuştu

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, dünyanın en büyük küresel iklim etkinliği olan New York İklim Haftası 2025 programlarına katılarak, iklim krizine karşı küresel dayanışma ve ortak irade çağrısı yaptı.

Etkinlik ve Vurgu

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, ABD'de 21-28 Eylül tarihlerinde düzenlenen New York İklim Haftası 2025, bu yıl hükümet, iş dünyası, sivil toplum, akademi ve sanat dünyasından temsilcileri bir araya getirdi. Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı'nın ana sponsorlardan biri olduğu etkinlikte yaptığı konuşmada, bu platformun gezegenin geleceğini yeniden düşünmek, ortak vizyon oluşturmak ve cesur adımlar atmak için kritik olduğunu belirtti.

Ağırbaş, iklim değişikliğinin yol açtığı afetler, gıda ve su krizleri, biyolojik çeşitliliğin azalması ve sosyal eşitsizliklerin zamanın daraldığını gösterdiğini vurgulayarak, çözüm üretme ve uygulamanın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Türkiye'den Küresel Bir Model: Sıfır Atık

Ağırbaş, Türkiye'de doğan ve kısa sürede küresel bir modele dönüşen 'sıfır atık' yaklaşımının Emine Erdoğan liderliğinde başladığını belirterek, konuşmasında şunları kaydetti: "Hanımefendi sıfır atık felsefesini yalnızca bir çevre uygulaması olarak değil, insanlık için yeni bir yaşam kültürü olarak dünyaya tanıttı. Birleşmiş Milletler nezdinde destek bulan bu girişim bugün milyonlarca insanın günlük yaşamına dokundu."

Bu vizyonu daha ileri taşıma sorumluluğunu üstlendiklerini aktaran Ağırbaş, New York'ta enerji dönüşümünden gıda sistemlerine, sağlıktan finansal altyapılara kadar farklı sektör temsilcilerinin somut adımların nasıl hızlandırılabileceğini tartıştığını belirtti.

Ağırbaş, ayrıca "Bu çeşitlilik ve çok seslilik küresel çözüm için en büyük gücümüzdür. New York İklim Haftası programının 10 farklı teması hepimize, ‘Sorunların ölçeği ne kadar büyük olursa olsun çözüm de ortak hareketle mümkündür.’ mesajını veriyor." değerlendirmesini yaptı.

Yeşil Ekonomi ve Yerelden Küresele Dönüşüm

Ağırbaş, karbon emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra üretim ve tüketim modellerinin kökten dönüştürülmesinin önemine dikkat çekti. Yeşil ekonomiye geçişin istihdam yaratma, inovasyonu besleme ve gezegeni koruma açısından en etkili yol olduğunu vurguladı.

Vakıf olarak yerelden küresele bu dönüşümün parçası olmaya devam edeceklerini, bilgi, deneyim ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak ortak çözümler geliştirmeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yerel çözümlerle küresel değişimi beslemenin ancak güçlü ortaklıklarla mümkün olduğunu belirtti.

Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na Davet

Ağırbaş, uluslararası iş birliğinin kritik önemine vurgu yaparak, 17-19 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun stratejik bir buluşma noktası olacağını duyurdu. Forumun deniz ekosistemlerinin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir üretim ve tüketim modelleri, yeşil finans ve çevre dostu teknolojiler gibi alanlarda ortak çözüm arayışlarını güçlendireceğini söyledi.

Konuşmasını Climate Group ve tüm paydaşlara teşekkür ederek tamamlayan Ağırbaş, küresel buluşmanın ülkeler arasında bilgi, deneyim ve iyi uygulama paylaşımını hızlandıracağına dikkat çekti.