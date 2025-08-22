Sıfır Atık Vakfı ile TÜİK, Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi için protokol imzaladı

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında, Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezinin kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol; İstanbul'daki Sıfır Atık Vakfı Genel Merkezi'nde, Vakıf Başkanı Samed Ağırbaş ile TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya tarafından hayata geçirildi.

Törende konuşan Ağırbaş, imzalanan protokolün sürdürülebilir gelecek yolculuğunda kritik bir dönüm noktası olduğunu vurguladı ve 193 ülkede karşılık bulan sıfır atık hareketinin, bu protokolle yeni bir aşamaya taşındığını ifade etti.

Ağırbaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun kararıyla 30 Mart'ın 2022 yılında 'Sıfır Atık Günü' ilan edildiğini hatırlatarak, BM Genel Sekreteri'ne ve BM üyesi ülkelere danışmanlık verecek bir kurul oluşturulduğunu ve bu kurulun başkanlığına vakfın kurucusu Emine Erdoğan'ın seçildiğini belirtti. Ağırbaş, BM'nin Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun aldığı ve verdiği tavsiyelerle dünya çapında ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Ağırbaş ayrıca akademi ve verinin önemine inandıklarını vurgulayarak, protokol sayesinde Türkiye'nin 81 ilinde sıfır atık, çevre ve iklim değişikliğiyle ilgili verilerin düzenli olarak işleneceğini, bu veriler ışığında çalışmaların gözden geçirileceğini anlattı. Vatandaşlarla ve kurumlarla verilerin şeffaf biçimde paylaşılacağını, yeni stratejiler geliştirmek için istişare ve ortak akıl süreçlerine önem verileceğini kaydetti. Ağırbaş, 85 milyon vatandaşın görüşlerinin önemli olduğunu ve sıfır atık ile iklim konularının siyaset üstü görüldüğünü belirtti.

Vakıf tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin olarak Ağırbaş, BM'nin çevre programıyla birlikte kurulan İstanbul Çevre Merkezi'nde bu imzanın atıldığını ve merkezin kuruluşunun ilan edildiğini söyledi.

TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya'nın değerlendirmesi

Dr. Erhan Çetinkaya, çevre ve iklim değişikliğinin dünyanın ana gündem maddelerinden biri olduğunu belirtti. Çetinkaya, TÜİK olarak uluslararası ilkeler doğrultusunda önemli çalışmalar yürüttüklerini; Çevre Bakanlığı, belediyeler, özel sektör ve hane halklarından toplanan verilerin ülke adına uluslararası kuruluşlara iletildiğini ifade etti. Çetinkaya, çevre konusunun geniş bir kampanya ve seferberlik gerektirdiğini vurguladı.

Protokolün getirecekleri

Protokol kapsamında Türkiye'de sıfır atık alanındaki verilerin sağlıklı, güvenilir ve nitelikli biçimde toplanması, karşılıklı paylaşılması ve analiz edilmesi planlanıyor. Verilerin kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılması ve Sıfır Atık Vakfı tarafından kurulacak Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi çalışmalarında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda veriye dayalı çevre politikalarının güçlendirilmesi ve sıfır atık alanındaki çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) arasında, 'Uluslararası Sıfır Atık Veri Merkezi' protokolü Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş (sağda) ile TÜİK Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya (solda) tarafından imzalandı.