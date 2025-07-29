Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Sigara Tiryakilerini Üzen İkinci Zam Haberi

Türkiye'de milyonlarca sigara tiryakisini sarsacak bir gelişme daha yaşandı. Haziran ayı enflasyon rakamları sonrasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) üzerindeki artışlar devam ederken, sigara fiyatlarına yapılan ikinci zam, tiryakileri endişelendiriyor.

ÖTV Zammında İkinci Darbe

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artış, yasal düzenlemeler neticesinde tütün ürünleri, alkollü içecekler ve akaryakıt gibi ürünlerdeki ÖTV oranlarına otomatik olarak yansıdı. %15,71'lik bu artış, sigara firmalarının maliyetlerini artırarak zammı kaçınılmaz hale getirdi. Temmuz ayının ilk haftasında, JTI sigara grubuna 5 TL'lik ilk zam yapılmıştı. Ancak bu zamın ardından aynı gruptan ikinci zam haberi geldi.

Sektörün gelişimini takip eden Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ve sigaraya ikinci zam da geldi beklediğimiz gibi" diyerek JTI grubuna ait markalara 5 TL'lik yeni bir zam yapıldığını duyurdu.

Yeni Fiyatlar Cep Yakacak

Yeni fiyat listesine göre, JTI grubuna ait sigaralara yapılan 5 TL'lik ikinci zam 29 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu artış ile grubun en ucuz sigaraları 85 TL'den 90 TL'ye, en pahalıları ise 100 TL'yi aşacak.

İşte bazı popüler markaların eski ve yeni fiyatları:

WNSTN D&S: 85 TL'den 90 TL'ye

WNSTN: 89 TL'den 95 TL'ye

WNSTN SQL: 94 TL'den 99 TL'ye

WNSTN S: 95 TL'den 100 TL'ye

WNSTN Xs: 96 TL'den 100 TL'ye

CML marka sigara: 82 TL'den 87 TL'ye

MNT CRL: 80 TL'den 85 TL'ye

LD: 81 TL'den 86 TL'ye

Zam dalgasından sadece paket sigaralar değil, sarmalık tütünler de nasibini aldı. Grubun en pahalı ürünü olan sarmalık kıyılmış tütün, 195 TL'den 215 TL'ye yükseldi.

JTI grubunun bu ikinci zammının ardından, gözler diğer sigara üreticilerine çevrilmiş durumda. Piyasa uzmanları, diğer firmaların da benzer fiyat ayarlamaları yapmasının an meselesi olduğunu belirtiyor.