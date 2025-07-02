Siirt Çemikari Yaylası'nın Ulaşımı Yenileniyor

Siirt'in Pervari ilçesindeki Çemikari Yaylası'na 32 kilometrelik yolun yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu proje, bölgedeki arıcılara ve yerel halkın ulaşımına büyük katkı sağlayacak.

2 bin 47 rakımlı yaylayı ziyaret eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yenileme çalışmalarının, hem ulaşımı kolaylaştıracağını hem de bölgenin ekonomik potansiyelini artıracağını belirtti. Kızılkaya, "Yolun modern yapıya kavuşması, bölgede nüfus hareketliliğini artıracak" dedi.

Projenin önemli bir kısmını oluşturan Pervari-Kubik-Çemikari-Doğan yolunda kaplama çalışmaları sürerken, yeni güzergahın ulaşım süresini yaklaşık 2 saatten 40 dakikaya düşüreceği ifade edildi. Kızılkaya, bu yatırımın Çemikari Yaylası'nın meşhur Pervari balı üretimi için de büyük bir avantaj sağlanacağına dikkat çekti.

Çalışmaların yıl sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Kızılkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür etti. Kızılkaya, terörsüz bir Türkiye'de bu tür yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolunda yenileme çalışması sürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda) yolda incelemede bulundu.

Siirt'in Pervari ilçesindeki Çemikari Yaylası'nın 32 kilometrelik yolunda yenileme çalışması sürüyor. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda) yolda incelemede bulundu.