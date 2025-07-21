Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde KBRN Tatbikatı Gerçekleştirildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBRN tehditleriyle mücadele kapsamında önemli bir tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikatta, senaryo gereği iki işçi hidroklorik asit dolu bir varille temas ederek baygınlık geçirdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, olay KBRN vakası olarak değerlendirildi ve ilgili birimlere derhal bilgi verildi. AFAD ekiplerinin yönlendirmesiyle olay yerine anında müdahale gerçekleştirildi. Gazdan etkilenen işçilere sıcak bölgede arındırma işlemleri uygulandı.

Baygınlık geçiren işçiler, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tatbikata, hastane personeli ile birlikte AFAD İl Müdürlüğü ekipleri aktif olarak katıldı.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tehditlere karşı tatbikat gerçekleştirildi.