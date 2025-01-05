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Siirt'in 123 Yıllık Tahin Helvası Geleneği Sürüyor

Siirt'te 123 yıldır geleneksel yöntemlerle üretilen tahin helvası, lezzeti ve doğallığıyla unutulmaz bir tat sunuyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 11:37
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 11:58
Siirt'in 123 Yıllık Tahin Helvası Geleneği Sürüyor

Siirt'te, 123 yıldır aynı geleneksel yöntemlerle üretilen tahin helvası, doğallığı ve eşsiz lezzetiyle dikkat çekiyor. Helva ustası Hüsamettin Ören (61), 10 yaşında dedesinin Helvacılar Çarşısı’ndaki iş yerinde mesleğe başladı.

Dedesi ve babasından edindiği deneyimle Siirt Küçük Sanayi Sitesi'nde açtığı imalathanesinde, eski usul üretim yöntemlerine sadık kalarak, üç kuşaktır aynı lezzeti tüketicilere sunuyor.

Geleneği Geleceğe Taşıyor

Ören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helvanın yoğun bir emekle hazırlandığını vurguladı ve günümüzde bu mesleği sürdüren yalnızca 2 üreticiden biri olduğunu belirtti. Ören, Siirt helvasının unutulmaması için mesleği oğlu ve 18 yaşındaki torununa aktardığını ifade etti.

“Rahmetli dedemin 1902’de bir esnaf kaydına ulaştık” diyen Ören, dedesinin 1986’da 103 yaşında vefat ettiğini ve 100 yaşına kadar helva hazırladığını söyledi.

Klasik Üretim Yöntemleri

Ören, “Mesleği elimizden geldiğince en üstün kaliteyle devam ettiriyoruz. Makineleşmeye fazla önem vermedik; ağırlıklı olarak elde yapıyoruz. Yaptığımız araştırmalarda, dedemin 1902’de kayda geçtiğini öğrendik,” dedi.

Geçmişte Helvacılar Çarşısı’nda çok sayıda helva imalatçısı bulunurken, bu gün sadece 2 imalatçının kaldığını dile getiren Ören, helvaya yerli susamın lezzet kattığını dile getirdi. Helva, bakır kazanlarda bir asırdır aynı yöntemle yoğruluyor.

Yurt Dışına Da Servis Ediliyor

Helva, 750 gram ve 4 kilogramlık ambalajlarda hazırlanarak, Siirt'in yanı sıra Van, Bitlis, Muş, Batman ve Şırnak'a gönderiliyor. Talebe göre, İstanbul’daki Siirtliler için de üretimler yapılıyor.

Kaliteden ödün vermemeleri sayesinde kalıcı bir başarı elde ettiklerini belirten Ören, “Kaliteli olmayan susam kullanmıyoruz. Babamızdan ve dedemizden öğrendiğimiz prensiplerle kaliteli ürün kullanıyoruz. Helvanın sade, kakaolu ve fıstıklı çeşitlerini üretiyoruz,” diye ekledi.

Gelecek İçin Umut Var

Ören'in torunu Muhammet Yusuf Ören de dedesinin yanında mesleği öğreniyor. Torun Ören, “Bu geleneği sürdürmek ve dedelerimden kalan mirası devam ettirmek güzel. Ben de bu mesleği aynı kalitede sürdüreceğim,” diyerek geleceğe dair umutlarını paylaştı.

Helvanın Tüketim Kültürü

Müşterilerden İsmail Toprak, Batman’dan Siirt’e geldiğini ve helvayı bu yüzden tercih ettiğini belirtti. Diğer bir müşteri Akif Erdoğan ise, “Eskiden şehre gelenlere 'Helva yedin mi?' diye sorarlardı. 'Evet' diyenlere, 'Bu zengindir' denirdi. Siirt helvası çok lezzetlidir. Kış aylarında tüketiyoruz,” diyerek helvaya olan ilgisini dile getirdi.

Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası, doğallığı ve lezzetiyle vatandaşlardan...

Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası, doğallığı ve lezzetiyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası, doğallığı ve lezzetiyle vatandaşlardan...

Siirt'te 123 yıldır aynı yöntemle üretilen tahin helvası, doğallığı ve lezzetiyle vatandaşlardan ilgi görüyor.

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