Siirt'in Şal Şepik Kumaşı AB Hedefinde: Coğrafi İşaret İçin Adım

Siirt'in Şal Şepik Kumaşının Coğrafi İşaretinde AB Hedefi

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü'nde Güneydoğu'ya özgü doğal tiftikten üretilen şal şepik kumaşının coğrafi işaret tescilinin Avrupa Birliği (AB) düzeyine taşınması hedefleniyor.

Atölye kuruldu, üretim el emeğiyle sürüyor

Şal şepik, kışın sıcak yazın serin tutmasıyla dört mevsim tercih edilen bir kumaş. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca iki yıl önce coğrafi işaretle tescillenen kumaşın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla Siirt Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde bu yıl Şal Şepik Dokuma Atölyesi kuruldu. Zorlu aşamalardan geçen bu sanat, 6 erkek usta tarafından saf tiftikten hazırlanan ipliklerin renklendirilip tezgahlarda elle dokunmasıyla ürünlere dönüşüyor.

Enstitü müdüründen hedef: uluslararası tanıtım

Siirt Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Bobuş, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine atölyede 6 tane çok kıymetli ustanın bu kadim sanatı sürdürmeye devam ettiğini söyledi. Ustaların bu sanatı en ince detayına kadar en güzel şekilde yaptığını belirten Bobuş, şal şepik kumaşındaki dokumada çözgünün hazırlanması, kaynatılması, preslenmesinin, her bir detayının çok önemli ve kıymetli olduğunu vurguladı.

"Biz, bu kumaşımızı sonrasında kumaş olarak bırakmıyoruz, yeni ürünlere, yeni sektörlere de ürünler ortaya çıkartarak daha da ileri bir duruma taşımayı hedefliyoruz. Şu anda enstitümüzde şal şepik fular, yaka, manşet, broş, kravat pantolon, bluz gibi üretimlerimiz devam ediyor. Şu anda enstitümüzde özel sipariş ve satışlarımız devam ediyor. Hedefimiz, şal şepik dokumasının coğrafi işaretini uluslararası, Avrupa Birliği düzeyine taşımak ve bu kumaşı uluslararası platformlarda da temsil etmek"

Ustadan üretim süreci: 15 günlük emek

Ustalardan Osman Demir, 9 yıldır şal şepik ustası olduğunu ifade etti. Şal şepik kumaşını dokuyarak ürettiklerini kaydeden Demir,

"Birçok aşaması bulunmaktadır. İlk önce masura sarma aşaması. Masura aşaması da çözgüye hazırlıktır. İkinci aşama da çözgü yapımıdır. Çözgü dediğimizde çaprazlama şeklinde oluşuyor. O da çirişleme dediğimiz üçüncü aşama için yapılıyor. Burada da iplerin pürüzsüz hale getirilip daha rahat dokuması, iplerin kopmasını engellemek için yapılıyor. Dördüncü aşama da gücüden ve taraktan geçirme işlemidir. İpler teker teker gücüden geçirilerek dokumaya hazır hale getiriliyor. Sonrasında ipler tezgaha atılarak kumaş dokunuyor. Bu dokuma süresi de 10 günü buluyor. Kumaşın tamamıyla bitmesi 15 günlük bir süreçtir. Dokuma bitikten sonra da kumaş güzelce yıkanır. Yıkandıktan sonra eğer boyama işlemi varsa boyanır. Eğer boyama işlemi yapılmayacaksa çelik levhalara sarılır, kaynadıktan sonra prese verilir. Bir gece preste kaldıktan sonra kumaşımız hazır hale gelmiş oluyor"

Hedef: Coğrafi işaretin Avrupa Birliği düzeyine taşınarak şal şepik kumaşının uluslararası platformlarda temsil edilmesi.

SİİRT OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜNDE GÜNEYDOĞU'YA ÖZGÜ DOĞAL TİFTİKTEN ÜRETİLEN TESCİLLİ ŞAL ŞEPİK KUMAŞININ COĞRAFİ İŞARETLİ TESCİLİ, AVRUPA BİRLİĞİ (AB) DÜZEYİNE TAŞINMASI HEDEFLENİYOR.