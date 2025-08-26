Siirt-Kurtalan'da devrilen vincin sürücüsü yaralandı
Kayabağlar kavşağında kontrolü kaybeden vinç devrildi
Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen kazada, Siirt-Kurtalan kara yolunun Kayabağlar beldesi kavşağında kontrolden çıkan 72 ACE 072 plakalı vincin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen vincin sürücüsü yaralandı.