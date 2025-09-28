Siirt'te 11 yaşındaki Züleyha Zeren havuza girince boğuldu

Baykan ilçesi Demirışık köyünde acı olay

Siirt'in Baykan ilçesinde, Demirışık köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi Züleyha Zeren (11), serinlemek için evlerinin yakınındaki havuza girdi.

Birkaç dakika sonra çocuğu hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sudan çıkarılan ve ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Zeren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, otopsi için hastane morguna götürüldü.