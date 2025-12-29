DOLAR
Siirt'te 3 Yaşındaki Hüseyin Alpboğa Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

Çeltiksuyu köyünde böbrek rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Alpboğa, ekiplerce köyden alınarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 21:22
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 21:50
Şirvan'ın Çeltiksuyu köyünde kar nedeniyle yol kapandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde böbrek rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Alpboğa'nın hastaneye ulaştırılması için ekipler harekete geçti.

Kar nedeniyle kapalı olan yolda görev yapan ekipler, köyden alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim ederek ambulansla hastaneye sevk etti.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

