Siirt'te 3 Yaşındaki Hüseyin Alpboğa Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

Şirvan'ın Çeltiksuyu köyünde kar nedeniyle yol kapandı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Çeltiksuyu köyünde böbrek rahatsızlığı bulunan 3 yaşındaki Hüseyin Alpboğa'nın hastaneye ulaştırılması için ekipler harekete geçti.

Kar nedeniyle kapalı olan yolda görev yapan ekipler, köyden alınan küçük çocuğu sağlık ekiplerine teslim ederek ambulansla hastaneye sevk etti.

