Başakşehir'de 12. Living Lab İnovasyon Ödülleri Sahiplerini Buldu

Başakşehir'de düzenlenen 12. Living Lab İnovasyon Yarışması'nda 60 şehirden gelen 1202 projeden dereceye girenlere toplam 2 milyon TL üzeri ödül verildi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 13:14
Başakşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12. Living Lab İnovasyon Yarışması'nda dereceye giren proje sahiplerine ödülleri törenle takdim edildi.

Törene katılımcılar ve başlıca veriler

Tören, Başakşehir Şehir Sanat Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Kaymakamı Cemil Özgür Öney ve AK Parti Başakşehir İlçe Başkanı Fethi Ahmet Balin ile öğrenciler ve yarışmacılar katıldı. Yarışmaya bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından 60 şehir'den 1202 proje başvurdu.

Ödüller ve özel kategoriler

Ortaokul, lise, üniversite ve akademisyen/öğretmen kategorilerinde dereceye giren katılımcılar ödüllerini aldı. Toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde ödül desteği sağlandı. Tören kapsamında ayrıca En Başarılı Okul, Başvurusu En Çok Kabul Edilen Okul ve En Başarılı Danışman kategorilerinde de özel ödüller verildi.

Başkan Kartoğlu'nun değerlendirmesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarışmanın ülke genelinde marka haline geldiğini belirterek, ödül alanlara kuluçka hizmeti ve lojistik destek sunacaklarını söyledi. Kartoğlu, yarışmanın amacı olarak yerli ve milli teknolojiye ulaşmak ve ortaya çıkan fikirleri belediyenin inovasyon ve teknoloji merkezinde kuluçkaya yatırarak yatırımcılarla buluşturmak olduğunu vurguladı.

Vali Davut Gül'ün mesajı

İstanbul Valisi Davut Gül, Başakşehir Belediyesi'nin toplumsal ihtiyaçları göz önünde bulunduran projelere imza attığını belirterek, çocuklardan yaşlılara, engellilere kadar herkesi kapsayacak bir yaklaşımla çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Gül, bu tür yarışmaların bir iklim oluşturduğunu ve gençlerin ülkenin ihtiyaçlarına çözüm üreten projeler geliştirdiğini ifade etti.

Törenin kapanışı

Törende dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sonunda finalist projelerin sergilendiği alanda öğrencilerle fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

