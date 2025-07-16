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Siirt'te 40 Çift 'Sağdıcım Polis Olsun' Projesi ile Evlendi

Siirt'te gerçekleştirilen toplu düğün merasiminde 40 çift, 'Sağdıcım Polis Olsun Projesi' kapsamında dünyaevine girdi.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 23:28
Siirt'te 40 Çift 'Sağdıcım Polis Olsun' Projesi ile Evlendi

Siirt'te Toplu Düğün Heyecanı

Siirt Emniyet Müdürlüğü, 'Sağdıcım Polis Olsun Projesi' kapsamında düzenlediği toplu düğün merasiminde 40 çifti dünyaevine uğurladı. Çiftler, polis araçları ile süslenmiş konvoylarla Tillo ilçesini ziyaret ettikten sonra şehir turu yaparak mutluluklarını paylaştı.

Etkinlik Atmosferi

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, davetlilerin alkışları arasında yerlerini alan çiftler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müftüsü Şakir Pinal'ın duası ile törene başladı. Etkinlik, çocuklar için kurulan oyun parkurları ve ikramlarla zenginleştirildi.

Vali Kızılkaya'dan Önemli Mesajlar

Etkinlikte konuşma yapan Vali Kemal Kızılkaya, 40 çiftin ekonomik destekle evlendiğini belirtti. Aile yapısının güçlendirilmesinin önemine değinen Kızılkaya, güçlü ailelerin, güçlü bir toplum ve dolayısıyla da güçlü bir devlet demek olduğunu vurguladı. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını 'Aile Yılı' olarak ilan ettiğini hatırlattı.

İl Emniyet Müdürü Öztürk'ün Vurgu Yaptığı Değerlere

İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de aile olmanın manasına ilişkin yaptığı konuşmada, terörsüz bir Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Aile olmanın, aynı hedefte birleşmek demek olduğunu dile getiren Öztürk, etkinliğin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çiftlerin Mutluluğu

Proje kapsamında evlenen gelin Afra Kunt, böyle bir organizasyonla evlenmekten dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Damat Raci Kunt ise, bu tür bir düğün merasiminin ilk kez yapıldığını ifade ederek, Vali Kızılkaya ve İl Emniyet Müdürü Öztürk’e teşekkür etti.

Damat Ferdi Beştaş, Eruh’tan düğün törenine katıldığını belirterek, bu özel günü yaşatan polis teşkilatına teşekkür etti. Gelin Seher Beştaş da, bu güzel günde kendilerini yalnız bırakmayan herkese minnettarlığını sundu.

Hediye ve Eğlence

Programda çiftlere, hediye olarak beyaz eşyalar ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Ailelerin ve çiftlerin müzik eşliğinde halay çekmeleri etkinliğin coşkusunu artırdı.

Katılımcılar

Toplu düğün merasimine, vali yardımcıları, ilçe ve belde belediye başkanları, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile birçok vatandaş katıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında kentte 40 çift için toplu...

Siirt Emniyet Müdürlüğünce "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında kentte 40 çift için toplu düğün merasimi gerçekleştirildi. Erbane ekibi eşliğinde törenin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen çiftler, davetlilerin alkışları eşliğinde kendileri için ayrılan bölümlere geçti.

Siirt Emniyet Müdürlüğünce "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında kentte 40 çift için toplu...

Siirt Emniyet Müdürlüğünce "Sağdıcım Polis Olsun Projesi" kapsamında kentte 40 çift için toplu düğün merasimi gerçekleştirildi. Erbane ekibi eşliğinde törenin yapıldığı İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine gelen çiftler, davetlilerin alkışları eşliğinde kendileri için ayrılan bölümlere geçti.

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