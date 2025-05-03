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Siirt'te 'Aile Yılı' Etkinlikleri Kapsamında Konser Coşkusu

Siirt'te 'Aile Yılı' etkinlikleri, konserle kutlandı. Etkinlikte yoğun katılım ve özel anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 21:03
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 21:03
Siirt'te 'Aile Yılı' Etkinlikleri Kapsamında Konser Coşkusu

Siirt'te büyük bir coşkuyla gerçekleştirilen "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, muhteşem bir konser düzenlendi. Valilik himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Siirt Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı etkinlik, "Ailemiz Geleceğimiz" teması ile Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri tarafından seslendirilen eserler izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, yapılan organizasyona gösterilen yoğun ilginin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Sidar, "Aile Yılı" dolayısıyla kurdukları bağların ve düzenledikleri etkinliklerin devam edeceğini vurgularken, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya'ya teşekkür etti.

Konsere; Vali Kemal Kızılkaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik bitiminde katılımcılar, etkinlik alanında bulunan "Aile Yılı Hatırası" yazılı standın arkasına geçerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Siirt'te "Aile Yılı" etkinlileri kapsamında konser düzenlendi. Valilik himayesinde Aile ve Sosyal...

Siirt'te "Aile Yılı" etkinlileri kapsamında konser düzenlendi. Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince şarkılar seslendirildi.

Siirt'te "Aile Yılı" etkinlileri kapsamında konser düzenlendi. Valilik himayesinde Aile ve Sosyal...

Siirt'te "Aile Yılı" etkinlileri kapsamında konser düzenlendi. Valilik himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Siirt Belediyesince "Ailemiz Geleceğimiz" temasıyla Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da düzenlenen etkinlikte Siirt Takasbank Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerince şarkılar seslendirildi.

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