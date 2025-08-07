DOLAR
Siirt’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 23:34
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 23:34
Siirt’te Arazi Anlaşmazlığı Kavgada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt’in Eruh ilçesinde, Gelenkardeş köyü'nde yaşanan silahlı kavga, arazi anlaşmazlığı nedeniyle 1 kişinin ölümüne ve 1 kişinin ağır yaralanmasına yol açtı.

Akraba iki aile arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle birlikte silahların kullanıldığı olayda, A.S. olay yerinde hayatını kaybederken, M.S. ağır yaralandı. Yaralı, hemen olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından, Siirt Valiliği açıklama yaparak, saat 19.40 sıralarında meydana gelen kavganın sebebinin arazi anlaşmazlığı olduğunu belirtti. Açıklamada, M.S, A.S. ve M.Ş. ile S.S, A.S. ve L.S. arasında silahların kullanıldığı kavgada A.S'nin hayatını kaybettiği, M.S'nin ise yaralandığı ifade edildi.

Olay sonrası bölgedeki güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine destek olarak Jandarma Özel Harekat (JÖH) timinin görevlendirildiği vurgulandı. Ayrıca, kavgayla ilgili olarak 6 kişinin gözaltına alındığı ve 4 av tüfeğinin ele geçirildiği kaydedildi.

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt’in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

