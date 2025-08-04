Siirt’te Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, kentte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Vali Kızılkaya, kişilere karşı işlenen 10 önemli suç türünde 117 olayın 116'sının aydınlatıldığını belirterek, bu başarı oranını yüzde 99,15 olarak açıkladı.

Toplantıya Önemli İsimler Katıldı

Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen ve çeşitli ilgili birimlerin temsilcileri katıldı. Vali Kızılkaya, halkın huzur ve güvenliği için tüm birimlerin azimle çalıştığını ifade etti.

Asayiş Olaylarındaki Azalma

Geçtiğimiz Temmuz ayında il genelinde 503 asayiş olayı gerçekleştiğini, bu olaylara karışan 396 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini aktaran Kızılkaya, mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suç türünde ise 38 olaydan 28'inin aydınlatıldığını vurguladı. Ayrıca, jandarma sorumluluk bölgesinde gasp ve hırsızlık gibi olayların yaşanmadığı, geçen yılın aynı dönemine göre asayiş olaylarında yüzde 12 oranında azalma kaydedildiği açıklandı.

Aranan Şahısların Yakalanması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Vali Kızılkaya, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların süreceğini, geçtiğimiz ay düzenlenen operasyonlarda 87 kişi hakkında adli işlem yapıldığını duyurdu. Operasyonlar neticesinde 5 yıla kadar hapis cezası ile aranan 18 kişi ile 10 yıl üzeri cezaları olan ve ifadesine başvurulmak üzere aranan 62 kişinin yakalandığı belirtildi.

Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadele

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 55 operasyon gerçekleştirildi ve 58 şüpheli yakalandı. Bu operasyonlar sonucunda 7 kilogram kubar esrar, 5 gram kokain, 3 gram eroin ve 201 kök kenevir ele geçirildi. Ayrıca kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili 32 operasyon düzenlenerek 40 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzensiz Göç ve Trafik Denetimleri

Düzensiz göç ile ilgili olarak yol izin belgesi olmadan seyahat eden 5 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresine teslim edildi. Mobil göç noktasında 2 bin 665 kişi kimlik kontrolünden geçirilirken, 31 bin 430 araç denetimi yapıldı. 126 trafik kazası yaşanırken, motosiklet denetimlerinde 4 bin 731 motosiklet kontrol edildi.

Kızılkaya, Siirt'in huzur ve güvenliği için çalışmaları bundan sonra da azim ve kararlılıkla sürdüreceklerinin altını çizdi. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. Komando Tugay Komutanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve kaymakamlıklara teşekkür etti.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (ortada) başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen (solda) de katıldı.

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya (ortada) başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda, "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk (sağda) ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen (solda) de katıldı.