Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı — Vali Kızılkaya Başkanlığında

Siirt'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Siirt’te Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Dr. Kemal Kızılkaya başkanlığında gerçekleştirildi.

Gündem

İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından hazırlanan "Bağımlılıkla Mücadele İl Faaliyet Raporu" ile yürütülen çalışmalar toplantıda ele alındı. Değerlendirmede koruyucu ve önleyici faaliyetler, farkındalık eğitimleri, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler, tedavi hizmetleri ile çocukların suçtan korunmasına yönelik çalışmalar ayrıntılı biçimde masaya yatırıldı.

Vali Kızılkaya'nın Değerlendirmesi

Vali Kızılkaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü, gençlerin karanlığa sürüklenmesine asla izin verilmeyeceğini belirtti. Kızılkaya toplantıda şunları kaydetti: "Bağımlılıkla mücadelemizi, her bireyin yeniden kazanılabileceğine inanan, umut ve yaşam odaklı bir anlayışla; kamu kurumlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliğiyle koordineli bir şekilde kararlılıkla sürdüreceğiz".

Katılımcılar

Toplantıya; Vali Yardımcısı Yunus Emre Bozkurtoğlu, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, İl Sağlık Müdürü Besim Hacıoğlu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurul üyeleri katıldı.

