DOLAR
41 0,35%
EURO
48,03 0,62%
ALTIN
4.433,91 -0,05%
BITCOIN
4.572.938,77 0,99%

Siirt'te belediye otobüslerinde bebek arabası kısıtlaması KDK girişimiyle kaldırıldı

Siirt'te belediye otobüslerindeki bebek arabası yasağı, KDK başvurusu üzerine kaldırıldı; uygulama Anayasa'ya aykırılık iddiası ve 2025 "Aile Yılı" dikkate alınarak incelendi.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 11:02
Siirt'te belediye otobüslerinde bebek arabası kısıtlaması KDK girişimiyle kaldırıldı

Siirt'te belediye otobüslerinde bebek arabası kısıtlaması KDK girişimiyle kaldırıldı

KDK başvurusu sonrası belediye uygulamayı sonlandırdı

NERİMAN SENANUR TORUN - Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yolculuk kısıtlamaları, Siirt'ten yapılan başvuru üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) aracılığıyla sona erdi.

Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını ve bunun sebebiyle toplu taşımaya erişim hakkının engellendiğini, mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın aileleri zor durumda bıraktığı vurgulanarak, uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu ifade edildi; söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi talep edildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişimin engellenmesi iddiasını değerlendirirken, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınması gerektiğini belirterek ilgili belediyeye bildirimde bulundu.

Bunun üzerine ilgili belediyenin KDK'ye gönderdiği resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi ve uygulama kaldırıldı.

İLGİLİ HABERLER

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor
2
Van İpekyolu'nda 16 Yaşındaki Genç Parkta Ölü Bulundu
3
ABD'li Aktivist Cassandra McLaughlin Kadıköy'de Gazze İçin Sessiz Eylem Yaptı
4
İTÜ AUV Takımı RoboSub 2025'te Dünya Üçüncüsü
5
Hollanda'da İsrail Yaptırımları Krizi: NSC İstifaları Hükümeti Sarstı
6
Tokat Reşadiye'de Trafik Kazası: Devrilen Otomobilde 2 Ölü, 3 Yaralı
7
Mersin Erdemli'de Yaya Geçidinde Kaza: Motosiklet Sürücüsü Öldü

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan

Ankara'da kamuya müjde: Diyanet ve Kıyı Emniyeti personel alım onayı

KPSS 60'la Memur Fırsatı: Afyonkarahisar, Yozgat ve Mardin'den İlanlar

Ziraat Bankası'ndan çalışanlara müjde: Hesaplara 88 bin 800 TL

1 Ekim 2025'te Sahte Belge Denetimleri Sıklaşıyor — Cezalar 3 Katına Çıkıyor

Milli Eğitim'den Yeni Karar: İngilizce Derslerinde köklü değişiklik imzası