Siirt'te belediye otobüslerinde bebek arabası kısıtlaması KDK girişimiyle kaldırıldı

KDK başvurusu sonrası belediye uygulamayı sonlandırdı

NERİMAN SENANUR TORUN - Belediye otobüslerinde bebek arabasıyla yolculuk kısıtlamaları, Siirt'ten yapılan başvuru üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) aracılığıyla sona erdi.

Siirt'ten KDK'ye başvuran vatandaş, belediyeye ait toplu ulaşım araçlarına bebek arabasıyla alınmadığını ve bunun sebebiyle toplu taşımaya erişim hakkının engellendiğini, mağduriyet yaşadığını bildirdi.

Başvuruda, bebek arabalarının kapatılamadığı ya da bebeklerin uyuduğu durumlarda kuralın aileleri zor durumda bıraktığı vurgulanarak, uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve kamu hizmetlerinden yararlanma hakkına aykırı olduğu ifade edildi; söz konusu uygulamanın gözden geçirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi talep edildi.

Başvuruyu inceleyen KDK, toplu taşımaya erişimin engellenmesi iddiasını değerlendirirken, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmiş olmasının da dikkate alınması gerektiğini belirterek ilgili belediyeye bildirimde bulundu.

Bunun üzerine ilgili belediyenin KDK'ye gönderdiği resmi yazıda, bebek arabalarının kapatılarak toplu taşımaya binilmesi yönündeki talimatın sonlandırıldığı belirtildi ve uygulama kaldırıldı.