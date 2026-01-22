Siirt’te 'Bırak Kazan' Kampanyası Ödülleri Sahiplerini Buldu

Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya öncülüğünde ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Bırak Kazan Kampanyası" kapsamında sigarayı bırakan vatandaşlara ödülleri takdim edildi.

Kura ile belirlenen isimlere ödül

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen kampanyada, sigarayı bırakan katılımcılar arasından yapılan kura sonucu belirlenen isimler ödüllendirildi. Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ödül almaya hak kazanan vatandaşları makamında kabul ederek, sigarayı bırakan 4 vatandaşa sembolik olarak ödüllerini takdim etti.

Vali Kızılkaya'nın vurgusu

Vali Dr. Kemal Kızılkaya, ödülün asıl değerinin altın değil sağlık olduğunu belirterek, kampanyanın bağımlılıkla mücadelede farkındalık yaratma hedefini taşıdığını söyledi. Kampanyaya 210 vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirten Kızılkaya, "Bu çalışma ile birçok sigara bağımlısının sağlıklı bir yaşama adım atmasını sağladık. Kampanyaya katılan ve sigarayı bırakan 4 vatandaşımızı sembolik olarak ödüllendirdik. Aslında bu kampanyaya katılan herkes kazanmıştır. Her türlü bağımlılıkla mücadele etmek hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Sigarayı bırakan ve ödül kazananlardan Sabri Abaca, çocukları için sigarayı bırakma kararı aldığını belirtirken; diğer ödül sahibi Leyla Bağrıyanık ise kampanya sayesinde sigarayı bıraktığını söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

SİİRT VALİSİ DR. KEMAL KIZILKAYA ÖNCÜLÜĞÜNDE BAŞLATILAN VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "BIRAK KAZAN KAMPANYASI" KAPSAMINDA SİGARAYI BIRAKAN VATANDAŞLARA ÖDÜLLERİ TAKDİM EDİLDİ.