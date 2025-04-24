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Siirt'te Çapa Makinesine Ayağını Kaptıran Adam Yaralandı

Siirt'in Pervari ilçesinde çapa makinesine ayağı sıkışan 58 yaşındaki A.A. hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 17:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:28
Siirt'te Çapa Makinesine Ayağını Kaptıran Adam Yaralandı

Siirt'in Pervari İlçesinde Kaza!

Siirt'in Pervari ilçesinde, Kilis köyü'nde meydana gelen talihsiz bir olayda, 58 yaşındaki A.A. ayağını çapa makinesine kaptırarak yaralandı.

Bahçede çapa yaparken kazayla karşılaşan A.A., çevredekilerin hemen durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralanan A.A.'yı alarak hızlı bir şekilde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı. Yaralanan A.A, ambulansla...

Siirt'in Pervari ilçesinde ayağı çapa makinesine sıkışan kişi yaralandı. Yaralanan A.A, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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