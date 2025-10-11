Siirt'te 'Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Çalıştayı' Düzenlendi

Siirt'te valilik öncülüğünde düzenlenen çalıştayda kentin ekonomik potansiyeli, sektörler arası işbirliği ve yerel üretimin artırılması ele alındı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 20:01
Siirt'te kentin ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla 'Siirt'in Geleceği: Ekonomik Dönüşüm ve Kalkınma Çalıştayı' gerçekleştirildi.

Açılışta birlik ve ortak akla vurgu

Vali Kemal Kızılkaya, Valilik öncülüğünde Siirt Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasında, bir kentin gelişmesinde birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Kızılkaya, kentin ekonomik potansiyelini daha etkin kullanmak, sektörler arası işbirliğini güçlendirmek ve geleceğe dair ortak bir vizyon oluşturmak için çalıştayı düzenlediklerini belirtti. Çalıştayda sorunları kayıt altına almak istediklerini aktararak, 'Ortak akıl çok önemli ve ortak aklın üreteceği çözümler üzerinde ilerlemek için buradayız.' dedi.

Hedefler ve elde edilen kazanımlar

Vali Kızılkaya, kentte göreve başladığında 4 olan tescilli ürün sayısının şu anda 12'ye yükseldiğini anımsattı. Amacın yerel üretimi artırmak, istihdamı güçlendirmek, kadın ve gençlerin ekonomiye katılımını yaygınlaştırmak olduğunu vurguladı.

Kızılkaya, son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların geleceğe dair umudu artırdığını belirterek, 'Siirt'in enerji, tarım, hayvancılık ve özellikle kültürel turizm alanında cazibe merkezi olacağına inanıyorum.' ifadelerini kullandı. Çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Katılımcılar ve destek mesajları

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de çalıştayı önemsediklerini söyleyerek, 'Terörsüz Türkiye süreciyle paralel olarak Siirt'i yatırım, üretim ve istihdam alanında desteklememiz lazım. Bunu yaptığımız zaman ülke ekonomisine ciddi bir katkıda bulunmuş oluruz.' dedi.

Çalıştaya kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

