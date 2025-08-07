DOLAR
40,63 -0,19%
EURO
47,39 -0,21%
ALTIN
4.447,5 -0,23%
BITCOIN
4.767.262,35 -0,12%

Siirt'te Gazze İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt'te, Gazze'ye destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterildi.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 21:00
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 21:00
Siirt'te Gazze İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt'te Gazze İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak bir yürüyüş gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

Kalabalık, Tekbirlerle Yürüdü

Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek sloganlar ve tekbirler eşliğinde desteklerini gösterdi.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

Yürüyüşte, TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik grup adına açıkladı; "Dünyanın gözü önünde gerçekleşen büyük bir zulme sessiz kalmamak için buradayız" diyerek, İsrail'in işlediği suçların arttığını belirtti. Tetik, "Bir millet, yıkım, talan ve açlık içerisinde ölüme terk edilmektedir. Bizlerin bu zulme sessiz kalması, zalime cesaret vermekten başka bir şey değildir" dedi.

Milletvekili Gül'den Çarpıcı Mesajlar

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise konuşmasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. Gül, "Bu sadece Müslümanların meselesi değil, ben insanım diyen herkesin meselesi olmalıdır. Bir annenin çocuğuna bakarak o çocuğun erimesini izlediği an, bundan daha acı bir felaket olabilir mi?" diye belirtti.

Dua ve Kur'an-ı Kerim Okundu

Etkinlik, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Yürüyüşe, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, birçok kurum müdürü ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye...

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde bir araya gelen kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye...

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde bir araya gelen kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi