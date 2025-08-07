Siirt'te Gazze İçin Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt'te, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak bir yürüyüş gerçekleştirildi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde toplanan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

Kalabalık, Tekbirlerle Yürüdü

Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüyerek sloganlar ve tekbirler eşliğinde desteklerini gösterdi.

TÜGVA Siirt İl Temsilcisi'nden Çarpıcı Açıklamalar

Yürüyüşte, TÜGVA Siirt İl Temsilcisi Abdullah Tetik grup adına açıkladı; "Dünyanın gözü önünde gerçekleşen büyük bir zulme sessiz kalmamak için buradayız" diyerek, İsrail'in işlediği suçların arttığını belirtti. Tetik, "Bir millet, yıkım, talan ve açlık içerisinde ölüme terk edilmektedir. Bizlerin bu zulme sessiz kalması, zalime cesaret vermekten başka bir şey değildir" dedi.

Milletvekili Gül'den Çarpıcı Mesajlar

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül ise konuşmasında, İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma karşı herkesin tepki göstermesi gerektiğini ifade etti. Gül, "Bu sadece Müslümanların meselesi değil, ben insanım diyen herkesin meselesi olmalıdır. Bir annenin çocuğuna bakarak o çocuğun erimesini izlediği an, bundan daha acı bir felaket olabilir mi?" diye belirtti.

Dua ve Kur'an-ı Kerim Okundu

Etkinlik, konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle sona erdi. Yürüyüşe, AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Malik Taylan, birçok kurum müdürü ve vatandaşlar da katılım gösterdi.

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde bir araya gelen kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.

Siirt'te İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Siirt İl Temsilciliği öncülüğünde, Siirt Üniversitesi merkez kampüsünün önünde bir araya gelen kentteki bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar, "Gazze'de insanlık ölüyor" yazılı pankart açtı.