Siirt'te Güvenlik Duvarlarına 'Kurtalan Ekspresi' Teması

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasına Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik ve asayiş hizmetlerinin yanı sıra ilçelerin tanıtımına da katkı sağlayacak projeler geliştiriyor.

Kurtalan Ekspresi'yle Estetik Katkı

Bu kapsamda hayata geçirilen projeyle, 'Kurtalan Ekspresi' teması, güvenlik noktalarına yansıtılarak hem estetik bir görünüm kazandırıldı hem de ilçenin kültürel değerlerine dikkat çekildi. Jandarma ekipleri, halkla bütünleşen bir hizmet anlayışıyla sadece güvenliği sağlamakla kalmayıp, bölgenin sosyal ve kültürel dokusuna da katkı sunmaya devam ediyor.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasına Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki jandarma güvenlik noktasına Kurtalan Ekspresi'nin resmi çizildi.