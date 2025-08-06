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Siirt'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4'ü Ağır 7 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 20:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 20:19
Siirt'te Hafif Ticari Araç Şarampole Devrildi: 4'ü Ağır 7 Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde, Hafif ticari bir araç şarampole devrildi ve bu talihsiz olayda 4'ü ağır toplam 7 kişi yaralandı.

Olay, Murat G. tarafından kullanılan ve plakası henüz belirlenemeyen aracın, Kekliktepe köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde gerçekleşti.

Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yaşanan hızlı müdahaleler sonrasında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulanslarla kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçta 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

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