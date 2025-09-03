Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Siirt İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Siirt İcra Dairesi tarafından yayımlanan iki ayrı ilan, hem yatırımcıların hem de konut/taşıt ihtiyacı olanların dikkatini çekecek fırsatlar sunuyor. Toplam muhammen bedeli 3.5 milyon TL'yi aşan bu taşınmaz ve araç, piyasa değerinin altında açık artırmayla alıcı bekliyor.

2024 Model Volkswagen Taigo alıcılarını bekliyor

Otomobil piyasasındaki yüksek fiyatlardan bunalanlara yönelik dikkat çekici bir fırsat Siirt'ten geldi. 2024 model, beyaz renkli ve SUV kasa tipindeki Volkswagen Taigo 1.0 TSI Style DSG model araç icra yoluyla satışa çıkarıldı. Araç 1.610.000,00 TL muhammen bedelle açık artırmaya verilecek ve neredeyse hiç kullanılmamış durumda olduğu belirtiliyor.

İcra dosyası bilgilerine göre, aracın anahtarı ve ruhsatı bulunmadığı için kilometresi tespit edilememiş; ancak iç ve dış kozmetiğinin kusursuz olduğu vurgulanıyor. Araç Furkan Yediemin otoparkında muhafaza edilmekte ve SBM Tramer kayıtlarında geçmiş hasar kaydı yer almıyor.

İlgilenenler aracı yerinde inceleyebilir ve satış detaylarına esatis.uyap.gov.tr adresinden 2025/174 TLMT. dosya numarası ile ulaşabilirler. Araç için ilk açık artırma 25 Eylül 2025 tarihinde başlayıp 2 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Alıcı çıkmaması durumunda ikinci artırma 27 Ekim 2025 — 3 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak.

Merkez Kooperatif Mahallesi'nde 3+1 daire icradan satışta

Siirt merkezde ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenlere yönelik bir diğer ilan da Merkez Kooperatif Mahallesi, Zekeriya Çabuk Caddesi üzerinde yer alan 103,74 m² brüt alanlı 3+1 daire ile ilgili. Dairenin üniversite kampüsüne, Güres Caddesi'ne, alışveriş merkezlerine ve sosyal alanlara sadece birkaç yüz metre mesafede olduğu belirtiliyor.

Konuta 1.930.961,20 TL kıymet biçildi. Yapının 6-10 yaş aralığında olduğu, doğalgazlı ve kombili bulunduğu, dairenin çelik kapılı, odalarının seramik zemin kaplamalı olduğu ve genel durumunun iyi olduğu kaydedildi. Bölgenin konut ve ticaret yoğunluğu, daireyi oturum ve kira getirisi açısından cazip kılıyor.

Taşınmaza ilişkin detaylı bilgilere, imar durumuna ve artırma şartnamesine esatis.uyap.gov.tr üzerinden 2025/30 TLMT. dosya numarasıyla ulaşılabilir. Daire için ilk açık artırma 7 Ekim 2025 — 14 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek; satılmaması halinde ikinci artırma 5 Kasım 2025 — 12 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Not: İlgilenenlerin ilan detayları, yerinde inceleme ve açık artırma şartları için esatis.uyap.gov.tr üzerinden ilgili dosya numaralarını kontrol etmeleri önemlidir.