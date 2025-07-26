DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.782.807,71 -0,06%

Siirt'te İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay yerine Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 22:08
Siirt'te İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Siirt-Kurtalan kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Kazaya, M.U. tarafından yönetilen 56 ABH 205 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki 42 UY 226 plakalı otomobilin çarpışması sebep oldu. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma...

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma yaptı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma...

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim