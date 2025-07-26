Siirt'te İki Otomobil Çarpıştı: 7 Yaralı

Siirt'te meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Olay, Siirt-Kurtalan kara yolu Sanayi Kavşağı mevkiinde gerçekleşti.

Kazaya, M.U. tarafından yönetilen 56 ABH 205 plakalı otomobil ile F.B. idaresindeki 42 UY 226 plakalı otomobilin çarpışması sebep oldu. Kazada, sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma yaptı.

Siirt'te iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Ekipler bölgede çalışma yaptı.