Siirt'te iş kazası: Yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye nakledildi

Siirt'in Eruh ilçesinde Gedikaşar köyünde meydana gelen iş kazasında yaralanan Ramazan Kaymaz, jandarma helikopteriyle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi; sağlık durumu iyiye gidiyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 14:03
Siirt'te iş kazası: Yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye nakledildi

Siirt'te iş kazası: Yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye nakledildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesinin Gedikaşar köyünde petrol üretim faaliyeti yürüten bir firmada işçi olarak çalışan Ramazan Kaymaz iş kazası geçirdi ve yaralandı.

Olay ve tahliye

Olay sonrası hayati tehlikesi bulunan işçi için yetkililerle irtibata geçildi. Kentte konuşlu jandarma helikopteri ile bölgeden alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık durumu

Hastaneye ulaştırılan işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye...

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye...

İLGİLİ HABERLER

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası
2
Doğan Uzun Başpehlivanı Kazandı: 72. Zengibar Karakucak Güreşleri Darende'de
3
Almanya'dan İsrail'e Uyarı: Sumud Filosu'na Müdahaleden Kaçının
4
Konya'da Ehliyetsiz Sürücü Drone ile Eş Değiştirirken Yakalandı
5
Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi
6
Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam
7
Tokat'ta Patates Hasadı Sürüyor: Artova'da Organik Üretim

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı