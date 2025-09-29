Siirt'te iş kazası: Yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye nakledildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesinin Gedikaşar köyünde petrol üretim faaliyeti yürüten bir firmada işçi olarak çalışan Ramazan Kaymaz iş kazası geçirdi ve yaralandı.

Olay ve tahliye

Olay sonrası hayati tehlikesi bulunan işçi için yetkililerle irtibata geçildi. Kentte konuşlu jandarma helikopteri ile bölgeden alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Sağlık durumu

Hastaneye ulaştırılan işçinin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Siirt'in Eruh ilçesinde iş kazası sonucu yaralanan işçi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.