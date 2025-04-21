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Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Siirt'te kadın kooperatiflerine yönelik 15 Mayıs'a kadar dev hibe başvuruları başladı. Destek limitleri 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 00:01
Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

Siirt’te Kadın Kooperatiflerine 1 Milyon TL'ye Kadar Hibe Desteği!

Ülkemizde iş gücü ve istihdam destekleri hız kesmeden devam ediyor. Son müjde, Siirt’ten geldi! Kooperatifler için sunulan dev hibe destekleri ile kadın girişimcilere öncelik veriliyor. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan bu destekler, kooperatiflerin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.

KOOP-DES Nedir ve Amacı Nedir?

Ticaret Bakanlığı’nın yürüttüğü Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES), Türkiye genelinde kooperatiflerin kurumsal kapasitelerini geliştirmek, üretimlerini artırmak ve özellikle kadınların ekonomiye katılımını artırmak amacı taşımaktadır. Program sayesinde kooperatifler, ihtiyaç duydukları makine ve ekipman alımları için, ürünlerini pazarlamak için ve hatta nitelikli personel istihdam etmek için önemli finansal destekler alabiliyorlar.

KOOP-DES'e Kimler Başvurabilir?

KOOP-DES programından Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet alanına giren kooperatifler yararlanabilmektedir. Farklı ihtiyaçlar doğrultusunda geniş bir destek alanı sunulmaktadır.

Siirt'te Kadın Kooperatifleri İçin Dev Hibe Desteği Başladı

  • Makine ve Ekipman Alımları: Üretim süreçlerini modernize etmek isteyen kooperatifler için destek sağlanmaktadır.
  • Kadın Kooperatiflerine Özel İmkanlar: Ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatifler, yüksek limitli desteklerden yararlanabilmektedir.
  • Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri: Kooperatiflerin ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmaları ve pazar payını artırmaları için destek verilmektedir.
  • Nitelikli Personel İstihdamı: Kooperatifler için nitelikli personel çalıştırmaya yönelik kapsamlı destek sağlanmaktadır.

KOOP-DES Destek Limitleri

  • Kadın Kooperatifleri Özelinde Yatırım Malı Alımları: 1.000.000 TL’ye kadar.
  • Tanıtım ve Pazarlama Desteği: 150.000 TL’ye kadar.
  • Personel İstihdam Desteği: Yıllık 266.400 TL ile 532.800 TL’ye kadar destek imkanı.

Kooperatifler, Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen projeleri için toplam tutarın yüzde 100’üne kadar destek alabilecektir.

Başvuru Süreci

Siirt’teki kooperatifler için KOOP-DES hibe desteği başvuruları 15 Nisan 2025 tarihinde başlamış olup, 30 Mayıs 2025 tarihine kadar devam edecektir. Başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı hakkında detaylar Siirt Valiliği tarafından paylaşılmıştır.

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