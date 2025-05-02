Siirt'te Kara Yolda Bir Erkek Cesedi Bulundu

Siirt'te Trajik Olay: Kara Yolunda Ceset Bulundu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan erkek cesedi, bölgedeki sakinleri şoke etti. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, Siirt-Batman kara yolunda yatan bir kişinin cesedi bulundu.

Sürücü A.A'nın, 01 AKT 980 plakalı kamyonetiyle Kurtalan'ın Mağrip köyü mevkisinde seyrederken yolda yatan bir kişiyi fark etmesiyle olay vinçlendi. Acil sağlık ve jandarma ekipleri, olay yerine hemen sevk edildi.

Ekiplerin incelemeleri sonucunda, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan soruşturmalarda, cesedin 32 yaşındaki Erdal Ç'ye ait olduğu tespit edildi.

Olay yeri incelemesini tamamlayan savcı ve güvenlik güçleri, Erdal Ç'nin cenazesini Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırdı ve ölüm sebebini araştırmaya başladı. Sürücü A.A. ise gözaltına alınarak jandarmada işlemleri devam ediyor.

Olayın detaylarıyla ilgili gelişmeler, halkın merakla takip ettiği bir konu haline gelirken, soruşturmanın seyrinin ne olacağı ise şimdiden araştırılmaya başlandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir kişinin cesedi bulundu.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kara yolunda bir kişinin cesedi bulundu.