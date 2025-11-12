Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı

Aile 57 gündür haber bekliyor, arama çalışmaları jandarmaya devredildi

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Karabağ köyünde 17 Eylülden bu yana kayıp olan 83 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için ailesi yardım çağrısında bulundu. Kızı Nurcan Batur, o gün köye gelen hayvan aracını işaret ederek, babasına ulaşamadıklarını söyledi.

İtfaiye, AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri günlerce havadan ve karadan arama çalışması yürüttü. Ancak 57 gündür Batur’dan haber alınamadı. Ailenin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları 30’uncu günden bu yana sadece jandarma tarafından sürdürülüyor.

Nurcan Batur, sosyal medyada paylaştığı videoda, köy ve çevresinde yapılan çalışmalarda babasına dair herhangi bir ize rastlanmadığını belirterek şunları söyledi: "Kaybolduğu ilk günden itibaren jandarma, AFAD, UMKE tarafından havadan ve karadan geniş çaplı arama yapıldı. Fakat bütün aramalara rağmen babam bulunamadı. Arama çalışmaları 30’uncu günden bu yana sadece jandarma tarafından yürütülmektedir. Köy ve çevresindeki arama çalışmalarında babama dair her hangi bir ize rastlanılmaması yaşı ve hastalığı itibariyle köyden kendi başına uzaklaşmasının mümkün olmamasından dolayı en büyük şüphemiz, babamın o gün köye gelen her hangi bir araca binip köyü terk ettiği yönünde."

Batur, köye gelen hayvan aracının kim tarafından kullanıldığını bilmediklerini söyleyerek, "Fakat kendisine ulaşamadık. Köye kime geldiğini, kimle iletişim kurduğunu bilmiyoruz. Köy halkı, bu konuda sessiz ve çekimser. Halbuki en ufak bir bilgi kırıntısı bile bizi babama götürebilir. Yapacağınız 5 dakikalık bir gizli ihbarla yaşlı bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Hayvan aracına sesleniyorum. O gün geldiğiniz köyde yaşlı bir insan kayboldu. Bu habere denk gelmemeniz neredeyse imkansız. Lütfen bize ulaşın. İyi niyetle babamı alıp bir yere bırakmış olabilirsiniz. Hatta yolda istenmeyen kaza veya bazı olaylar gelişmiş olabilir" ifadelerini kullandı.

Nurcan Batur, "Siz bize ulaşıp bilgilendirdiğiniz takdirde kendim ve ailem adına konuşuyorum. Sizden hiçbir şekilde şikayetçi olmayacağız" diyerek, bilgi verenlere güvence verdi. "Almadıysanız da bize ulaşın, bilgilendirin ki üzerinizdeki şüpheleri kaldırın. Babam, belki de o gün başka bir araca bindi bilemiyoruz. Köy ve çevresinde her hangi bir güvenlik kamerasının bulunmaması bu belirsizliği daha da derinleştiriyor. Bir kamera olsaydı bugün belki de babam çoktan bulunmuş olabilirdi. Bir umutla bekliyoruz. Geceleri uykusuz, gündüzleri çaresiz şekilde. Lütfen babamı bulmadan bu olayın üstünü kapatmayın. Biz, babamın başına ne geldiğini bilmek, onu sağ salim bulmak istiyoruz. Onu bulana kadar aramaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Başında takke, bastonsuz yürümekte zorlanan, sağ el bileğinde hançer dövmesi olan biri. Lütfen babamı bulmamıza yardımcı olun" diye konuştu.

83 YAŞINDAKİ ALZHEİMER HASTASI RAMAZAN BATUR'UN KIZI NURCAN BATUR