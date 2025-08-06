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Siirt'te Kezer Çayı'nda Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Siirt'te Kezer Çayı'na giren 3 çocuktan biri akıntıya kapılarak kayboldu, kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 18:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 18:27
Siirt'te Kezer Çayı'nda Boğulma Tehlikesi: 12 Yaşındaki Çocuk Kayboldu

Siirt'te serinlemek amacıyla girdiği Kezer Çayı'na kapılan üç çocuktan biri kayboldu. Olay, kent merkezine 10 kilometre mesafedeki çayda gerçekleşti.

Serinlemek için suya giren çocuklardan biri, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Acil durum ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine haber verildi.

Olay yerinde jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri hızlıca sevk edildi. Çocuklardan biri kendi çabasıyla sudan çıkmayı başardı. Akıntıya kapılan diğer çocuk ise AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Şu an için kaybolan 12 yaşındaki E.E.'nin bulunması amacıyla kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri...

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapıldı. Ekipler, kaybolan 12 yaşındaki E.E'nin bulunması için çalışma başlattı.

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri...

Siirt'te serinlemek için girdikleri Kezer Çayı'nda boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri akıntıya kapıldı. Ekipler, kaybolan 12 yaşındaki E.E'nin bulunması için çalışma başlattı.

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