Siirt'te Seyir Halindeki Buğday Yüklü Tır Yangını

Siirt'te seyir halindeki buğday yüklü bir tır, alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 23:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 23:36
Siirt'te Buğday Yüklü Tır Alev Alev Yandı

Siirt'te, seyir halindeki buğday yüklü tırda çıkan yangın, çevredekilerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. İ.P. idaresindeki 46 ZD 401 plakalı tır, Siirt-Veyselkarani kara yolunda giderken aniden alev aldı.

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ve Siirt Belediyesi İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Ancak yangın, tırın ve dorsesindeki buğdayın kullanılamaz hale gelmesine neden oldu. Olay, yerel halk arasında tedirginliğe yol açtı.

Siirt'te seyir halindeki buğday yüklü tır alev alev yandı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır ve dorsedeki buğday kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te seyir halindeki buğday yüklü tır alev alev yandı. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, tır ve dorsedeki buğday kullanılamaz hale geldi.

