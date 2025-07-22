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Siirt'te Sondaj Makinası Yangını: 3 İşçi Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde bir sondaj makinesi yangını sonucu 3 işçi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 22:36
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 22:36
Siirt'te Sondaj Makinası Yangını: 3 İşçi Yaralı

Siirt'te Sondaj Makinası Yangını: 3 İşçi Yaralı

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması sonucu 3 işçi yaralandı. Olay, Dağdöşü köyünde yürütülen "Çetinkol 2B Sismik Araştırma" projesi kapsamında zemin hazırlama çalışmaları sırasında meydana geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yüksek sıcaklık nedeniyle benzinli el sondaj makinesi alev aldı. Çıkan alevler sonucunda 1 işçi yüzünden ve 2 işçi kollarından hafif yaralar aldı. Yaralılar, Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve buradaki tedavileri sonrasında Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaralıları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Kızılkaya, sağlık durumları hakkında bilgi alarak, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı....

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda), yaralıları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı....

Siirt'in Eruh ilçesinde, benzinli el sondaj makinesinin alev alması nedeniyle 3 işçi yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya (sağda), yaralıları Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

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