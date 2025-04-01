DOLAR
37,94 -0,01%
EURO
40,99 -0,3%
ALTIN
3.810,64 -0,02%
BITCOIN
3.132.114,56 -0,06%

Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. 11 kişi dumandan etkilendi, hasar tespit ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 01:27
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 01:42
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te, yangın bir terlik fabrikasında meydana geldi. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Olayın 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi neticesinde yangın söndürüldü ve alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una, sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti, 1 kişi ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle...

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
2
1 Nisan 2025 Gündem Özeti: Ekonomi, Diplomasi ve Spor
3
İzmir ve Aydın'da Fırtına ve Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
4
ABD Eğitim Bakanlığı, Harvard Üniversitesi'ne 8,7 Milyar Dolarlık Bağış İçin Soruşturma Açtı
5
İsrail Saldırısı: Gazze'de 38 Filistinli Hayatını Kaybetti
6
Jandarma Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar Tokat'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
7
İsrail Hükümetinden Gazze İçin 40 Günlük Ateşkes Teklifi

2025 Aile Yılı'nda Doğum Yardımı Resmi Hale Geliyor

Emeklilere Faizsiz Kredi Desteği: Yeni Fırsatlar!

Denizbank ve Trendyol'dan 0.99 Faizli Kredi Desteği: Son Günler!

Emeklilere Borç relieving Kampanyası: DenizBank'tan Yeni Fırsatlar!

Emeklilere Nisan Ayında 2500 TL Ek Promosyon Fırsatı!

Karabük, Van ve Samsun'da Bayramda Ücretsiz Toplu Taşıma Müjdesi

İstanbul-Ankara Otoyolu için Yeni Güzergah Belli Oldu!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!