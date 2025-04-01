Siirt'te Terlik Fabrikasında Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Siirt'te, yangın bir terlik fabrikasında meydana geldi. Merkeze bağlı Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Mehmet Süer Caddesi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı.

Olayın 112 Acil çağrı merkezine bildirilmesinin ardından itfaiye, 112 Acil Sağlık, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve jandarma ekipleri derhal bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi neticesinde yangın söndürüldü ve alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Yangın söndürme çalışmaları esnasında dumandan etkilenen 11 kişiden 10'una, sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti, 1 kişi ise Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Fabrikada hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar devam ediyor.

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Siirt'te bir terlik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.