Siirt'te Terör Propagandasıyla İlgili 5 Gözaltı

Siirt'te Terör Propagandası Operasyonu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten Eş Zamanlı Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede terör propagandası yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu süreçte, eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yakalanan Şüpheliler

Operasyonda, Demokratik Emek Partisi (DEM) İlçe Başkan Yardımcısı Saliha Sak, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkan Yardımcısı Sultan Yorulmaz, ve DEM Parti Belediye Meclis üyeleri Sadiye Aktin ve Mehpare Yeşilbaş da dahil olmak üzere toplam 5 kişi yakalandı.

İşlemler Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürmektedir. Yetkililerin konuyla ilgili çalışmaları devam etmektedir.